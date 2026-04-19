Svet

Drama u Ormuzu se nastavlja: Iran sprečio dva tankera da prođu kroz Ormuski moreuz

В.Н.

19. 04. 2026. u 14:16

IRANSKE oružane snage sprečile su danas dva tankera da prođu kroz Ormuski moreuz, nakon što su izdale upozorenja, javila je iranska novinska agencija Tasnim.

Драма у Ормузу се наставља: Иран спречио два танкера да прођу кроз Ормуски мореуз

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Agencija navodi da su tankeri, koji su plovili pod zastavom Bocvane i Angole bili primorani da promene kurs. Ističe se da su ti tankeri promenili kurs nakon, kako je navedeno, "neovlašćenog tranzita" kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters.

Iran je ranije saopštio da će Ormuz ostati zatvoren sve dok se ne postigne primirje u Libanu, a posle izraelsko-libanskog dogovora o prekidu vatre Teheran je saopštio u petak da je otvoren plovni put kroz Ormuski moreuz.

Međutim, iranska vojska je saopštila u subotu da je taj plovni put ponovo blokiran i da je "pod strogim nadzorom i kontrolom iranskih oružanih snaga" nakon što je Teheran optužio američku stranu da je nastavila blokadu Ormuskog moreuza.

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava