Drama u Ormuzu se nastavlja: Iran sprečio dva tankera da prođu kroz Ormuski moreuz
IRANSKE oružane snage sprečile su danas dva tankera da prođu kroz Ormuski moreuz, nakon što su izdale upozorenja, javila je iranska novinska agencija Tasnim.
Agencija navodi da su tankeri, koji su plovili pod zastavom Bocvane i Angole bili primorani da promene kurs. Ističe se da su ti tankeri promenili kurs nakon, kako je navedeno, "neovlašćenog tranzita" kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters.
Iran je ranije saopštio da će Ormuz ostati zatvoren sve dok se ne postigne primirje u Libanu, a posle izraelsko-libanskog dogovora o prekidu vatre Teheran je saopštio u petak da je otvoren plovni put kroz Ormuski moreuz.
Međutim, iranska vojska je saopštila u subotu da je taj plovni put ponovo blokiran i da je "pod strogim nadzorom i kontrolom iranskih oružanih snaga" nakon što je Teheran optužio američku stranu da je nastavila blokadu Ormuskog moreuza.
(Tanjug)
Preporučujemo
"Koncept dovršen": Tramp optimističan u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom
19. 04. 2026. u 21:27
Brutalno poređenje: Jedan tenk prošao kroz pakao džungle – ostali se zaglavili u blatu!
19. 04. 2026. u 21:22
Netanjahu poručio: Rat još nije gotov - u svakom trenutku može se desiti nešto novo
19. 04. 2026. u 21:13
Neviđena situacija Ormuz opusteo: Nijedan tanker ne prolazi – preti energetski šok!
19. 04. 2026. u 21:11
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)