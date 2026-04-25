Počeo novi rat, situacija na ivici katastrofe: Naoružane grupe napale vojne položaje, odjekuju eksplozije, meta general

D.D.

25. 04. 2026. u 14:23

U TOKU su napadi terorističkih i islamističkih grupa širom Malija, pa i u Bamaku. Mete su im aerodrom, kasarne a žele i da ubiju generala koji je na čelu vlade.

Photo: Screenshot/twitter/sentdefenderr

Borbe su se nastavile u blizini vojnog kampa Senou, blizu međunarodnog aerodroma Bamako-Senou u glavnom gradu, nakon koordinisanih napada u kojim je pogođeno više lokacija širom Malijadanas rano ujutru.

Napadi su usmereni na područja u Bamaku, uključujući Senou i Kati, kao i Sevare, Mopti, Gao i Kidal, što ukazuje na visoko sinhronizovanu operaciju.

Glavni aerodrom u Bamaku i rezidencija ministra obrane u Katiju bili su među prijavljenim metama, dok su intenzivne borbe zabeležene u Kidalu. Stanovnici su prijavili eksplozije i pucnjavu u nekoliko područja.

- Generalni štab Oružanih snaga obaveštava nacionalnu javnost da su neidentifikovane naoružane terorističke grupe ciljale određene strateške tačke i kasarne u glavnom gradu i unutrašnjosti rano jutros - navodi se u saopštenju vojske.

- Borbe su u toku. Pozivamo stanovništvo da ostane mirno i budno. Naše odbrambene i bezbednosne snage trenutno su angažovane na uništavanju napadača.

Mali se često od 2012. godine suočava s napadima naoružanih grupa, uključujući prethodne napade 2024. godine usmerene na Kati i područje aerodroma Senou.

Zemljom trenutno vlada general Asimi Goita, koji je predsednik tranzicione vlade. On je efektivno na vlasti od drugog vojnog udara u maju 2021. godine, kada je smenio prethodnog privremenog predsednika i preuzeo kontrolu nad prelaznom vladom.

Vođa komunista upozorio Putina: Preti nam isti haos i revolucija kao ona iz 1917.
Vođa komunista upozorio Putina: Preti nam isti haos i revolucija kao ona iz 1917.

U NEUOBIČAJENO oštrom istupu s govornice Državne dume, čelnik Komunističke partije Ruske Federacije (KPRF) Genadij Zjuganov uputio je direktno upozorenje Kremlju. Ustvrdio je da zemlji, ako ekonomska situacija nastavi da se pogoršava, preti ponavljanje haosa i revolucije iz 1917. godine. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kad popularnost Vladimira Putina beleži najniži nivo od početka napada na Ukrajinu, a frustracija u društvu raste.

25. 04. 2026. u 13:32

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Kakva gužva u Ormuzu! Iran zapretio Americi: Imamo odgovor ako se nastavi blokada luka
uživoSUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Kakva gužva u Ormuzu! Iran zapretio Americi: Imamo odgovor ako se nastavi blokada luka

DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

25. 04. 2026. u 07:26 >> 16:22

Alarm u Rumuniji: Pronađen još jedan dron iz pravca Ukrajine!
Alarm u Rumuniji: Pronađen još jedan dron iz pravca Ukrajine!

U OKRUGU Tulča u Rumuniji, blizu granice sa Ukrajinom, danas su otkriveni ostaci još jednog drona, nakon što su tokom protekle noći u gradu Galac pronađeni fragmenti jednog drona koji je bio natovaren eksplozivom, koji su prilikom pada oštetili kuću i električni stub, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane.

25. 04. 2026. u 16:22

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO "BUZZWORD" I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE

