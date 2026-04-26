Trenutak užasa: Kamera zabeležila napad na Trampa – sačmarica, pištolj i potpuni haos (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je objavio novi snimak pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, koji pokazuje trenutak kada se Tajna služba pucala na napadača.

Policija je saopštila da je napadač, za kojeg se veruje da je bio gost hotela Vašington Hilton, prošao kroz kontrolni punkt Tajne službe u hotelskom lobiju, nakon čega su ga presreli pripadnici obezbeđenja.

Trump just posted the security footage of the WHCD shooting

Razmena vatre u hotelu

Vršilac dužnosti šefa Metropolitenske policije Džeferi Kerol rekao je da su pripadnici bezbednosnih službi razmenili vatru sa osumnjičenim tokom incidenta na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće.

- U ovom trenutku znamo da su pripadnici policije razmenili vatru sa tom osobom - rekao je Kerol, navodeći da istražitelji veruju da je osumnjičeni pucao na policajce.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni nije pogođen u pucnjavi, ali je ipak prebačen u lokalnu bolnicu.

Kerol je naveo da je jedan uniformisani pripadnik Tajne službe pogođen u pancir i prevezen u bolnicu na lečenje. On je dodao da je povređeni agent u dobrom stanju.

Napadač savladan i vezan lisicama

Prema navodima policije, osumnjičeni je posle razmene vatre oboren na zemlju i vezan lisicama.

Kerol je precizirao da napadač nije pogođen tokom obračuna, ali da je razmenio hice sa pripadnikom bezbednosnih snaga koji je pogođen.

Kod osumnjičenog su pronađeni sačmarica, pištolj i više noževa, saopštila je policija.

Prema prvim informacijama, veruje se da je osumnjičeni bio gost hotela Vašington Hilton, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće.

- Prema preliminarnim informacijama, verujemo da je bio gost ovde u hotelu. Obezbedili smo jednu sobu u hotelu i proći ćemo kroz odgovarajuće procedure kako bismo utvrdili šta se nalazilo unutra - rekao je Kerol.

On je naglasio da je hotelska soba obezbeđena i da se, prema dosadašnjim saznanjima, veruje da je osumnjičeni delovao sam.

Istraga se nastavlja, a bezbednosne službe proveravaju kako je naoružani muškarac uspeo da prođe kroz kontrolni punkt i unese više komada oružja u objekat u kojem se održavao događaj visokog rizika.

