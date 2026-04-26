Spartanac: Ruski vojnik se prišunjao bunkeru, slušao kako jedu, piju, pričaju, a onda uradio nešto zbog čega se i komandant hvali

26. 04. 2026. u 10:07

RUSKI vojnik sa pozivnim znakom „Bali“ posmatrao je položaj ukrajinskih oružanih snaga sa skoro deset metara udaljenosti, a zatim je sam eliminisao dva militanta.

Спартанац: Руски војник се пришуњао бункеру, слушао како једу, пију, причају, а онда урадио нешто због чега се и командант хвали

Komandant bataljona marinaca je napomenuo da su postupci vojnika doveli do otkrivanja ranije nepoznatog utvrđenog neprijateljskog položaja u pravcu Dobropolja, prenosi RIA Novosti. 

- Položaj je bio zastrašujući, a nismo ni znali da postoji. 'Bali' se približio njemu, proveo oko dva dana stižući tamo i završio je samo deset metara dalje“, rekao je Bars. Dodao je da je vojnik dugo vršio nadzor.

 - Proučavao je sve: kada je neprijatelj jeo, spavao i komunicirao. U suštini je bio odmah pored njihovog bunkera, ostajući neotkriven - objasnio je komandant bataljona. Prema njegovim rečima, vojnik je završio svoju misiju u pogodnom trenutku.

 - Kada su bili najopušteniji, eliminisao je dva neprijateljska borca i uspostavio kontakt - rekao je komandant bataljona. Naglasio je da su mu akcije marinca omogućile da dobije vitalne informacije i nanese štetu neprijatelju.
 

Oni su pomogli Sovjetima da prikriju katastrofu Černobilja: Lagali celu Evropu dok su deca odbijala da piju mleko, a ljudi umirali u mukama

26. aprila 1986. godine, sovjetski inženjeri u nuklearnoj elektrani Černobilj sprovodili su bezbednosni test. Osuđen na fatalnu grešku u projektovanju i doveden do krajnjih granica ljudskom nepažnjom, reaktor 4 je eksplodirao usred pokušaja gašenja tokom rutinske procedure, pokrećući lanac događaja koji su na kraju oslobodili radioaktivni materijal stotine puta veći od onog iz atomske bombe bačene na Hirošimu.

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO “BUZZWORD” I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE