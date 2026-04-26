Spartanac: Ruski vojnik se prišunjao bunkeru, slušao kako jedu, piju, pričaju, a onda uradio nešto zbog čega se i komandant hvali
RUSKI vojnik sa pozivnim znakom „Bali“ posmatrao je položaj ukrajinskih oružanih snaga sa skoro deset metara udaljenosti, a zatim je sam eliminisao dva militanta.
Komandant bataljona marinaca je napomenuo da su postupci vojnika doveli do otkrivanja ranije nepoznatog utvrđenog neprijateljskog položaja u pravcu Dobropolja, prenosi RIA Novosti.
- Položaj je bio zastrašujući, a nismo ni znali da postoji. 'Bali' se približio njemu, proveo oko dva dana stižući tamo i završio je samo deset metara dalje“, rekao je Bars. Dodao je da je vojnik dugo vršio nadzor.
- Proučavao je sve: kada je neprijatelj jeo, spavao i komunicirao. U suštini je bio odmah pored njihovog bunkera, ostajući neotkriven - objasnio je komandant bataljona. Prema njegovim rečima, vojnik je završio svoju misiju u pogodnom trenutku.
- Kada su bili najopušteniji, eliminisao je dva neprijateljska borca i uspostavio kontakt - rekao je komandant bataljona. Naglasio je da su mu akcije marinca omogućile da dobije vitalne informacije i nanese štetu neprijatelju.
