SRBIJA POBEĐUJE, VIDIMO SE! Predsednik Vučić je u prednosti nad političarem Đokićem zbog odgovornosti i posvećenosti
PREDSEDNIK Vučić ističe da su za njega svi građani isti, i đaci i studenti, ali i bake i deke, majke i očevi.
- Ja hoću da pobeđuje Srbija, da svi pobeđuju, a ne samo studenti. A što se tiče ovih kmetskih duša, što traže da Evropa ukine sredstva Srbiji, to rade samo da bi izlečili svoje lične frustracije. Ali to više govori o njima nego o bilo kome drugom. Takvima koji su se u dijaspori tako pokazali, verujem da naš narod nikada neće verovati - naglasio je predsednik.
Ističe da je u prednosti nad Đokićem zbog odgovornosti i posvećenosti.
- On je u prednosti zbog iskustva, ima više godina nego ja. Nadam se da ćemo imati listu kandidata koji će biti mlađi, sa više entuzijazma i energije, i odgovornosti. Nisu tu godine presudne, ja sam tu napravio malu šalu. Naši argumenti su uvek planovi i programi, briga o Srbiji i ljudima. Srbija pobeđuje, vidimo se - rekao je on na kraju obraćanja.
