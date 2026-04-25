"Naši argumenti su briga o ljudima, Srbija pobeđuje" Vučić se iz Francuske obratio naciji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima nakon moćnog govora na panelu u okviru Međunarodne konferencije o globalnoj politici u Šantiliju u Francuskoj.

O govoru

- Imao sam mnogo dobre razgovore. Dobro je da smo videli novo šta Makron ima da kaže. Mislim da se ide u smeru federalizacije i konfederalizacije Evrope. Mislim da sam na pravi način govorio kako su gažena naša prava, naročito našeg naroda na KiM.

Nismo sa Marssa i nećemo skoro otići na Mars. To je i politička i geostrateška odrednica. Ne vidim kako da Evropa prati Kinu i Ameriku u budućnosti, potrebnije su veće odluke. Mi smo samo deo. Uzmite ostatak Balkana, Pridnjestrovlje, Moldaviju, Ukrajinu sa ko zna kakvom teritorijom. Zaostajemo u robotici, automobilskoj industriji. 5,8 svetskog stanovništva do 2100. godine - to će biti Evropa.Kina napreduje u svemu, bukvalno jedu supstancu svih, jer su posvećeniji.

Mi razmišljamo kako da deset puta godišnje odemo na siti brejk destinacije, letovanje, skijanje. To nema u zemljama koje imaju "tigrovo oko". Amerikanci su vredni, ali i oni više ne mogu da se porede sa Kinom. Ako hoćete imamo Vijetanam, Japan. BDP Vijetnama je neverovatan. Mi smo došli kao Zapadno Rimsko carstvo, uživamo u termama, banjama, svemu lepom i ne vidimo šta se dešava oko nas. Kao naši politički protivnici - nikad nisu upoznali nikoga ko je protiv njih. Zapušimo uši oči i ne vidimo samo šta se zbiva. Evropa je izgubila i kolonijalne veze. Kina je neverovatno snažnija, Turska, Rusija napreduju. Možemo li nešto da uradimo i povećamo svoj uticaj. Radi pa povećaj uticaij. Pravimo se da ne viidmo šta se oko nas zbiva.

Mi, Evropa, ne postojimo, zato se borim da nam dođu Kinezi, da proizvodimo robote, već da naučimo nešto, da počnemo da savladavamo najmodernije tehnologije - istakao je Vučić.

Foto: TV PInk/Printscreen Aleksandar Vučić

O izjavi Picule

- Meni je dovoljno da vidim sliku Picule sa kalašnjikovim u rukama. Sve mi je jasno. Nije poruka to što se Hrvatska naoružava, to nije poruka susedima, pakt sa Prištinom i Tiranom? Šta hoćete, da se ne branimo? Ti koji su odveli mog dedu i doveli ga do smrti, njih 19 je ubijeno, trojica su ih odveli. Hoćete da se nikad ne branimo, bićemo sposobni da se branimo, da napadamo ikoga nećemo. Picula govori često, ali obično je to kratko i glupo, ako može da skrati biće manje glupo - kaže predsednik.

O odnosima Srba i Bošnjaka

- Ko zna ko je isplanirao incidente u Srebrenici. Kada bi se krenulo u ozbiljnije razgovore, počnu da lupetaju stvari oko "Sarajevo safarija". Sad je Bakir Izetbegović ubica. Kome to odgovara? Samo nekom trećem, ne Srbima i Bošnjacima. Kada treba da se dogodi nešto pozitivno između nas, mora da se rasprši mržnja. Naši mediji su bili profesionalni, nisu odgovarali na provokacije. Čovek pričao kako sam ja poslao nekog iz BIE da ubije nekog. Srbiju su vezali za Vučića jer znaju da je branim. Ne plašim ih se, svi srpski lideri, sem Tomislava Nikolića su morali da im se ulizuju, kad god je neka godišnjica, ne pada mi na pamet to da radim - istakao je Vučić.

- Kome je i zašto to sve potrebno. Pušku su mi uz pomoć veštačke inteligencije nakačili na rame. Nekima u Zagrebu nije u interesu da se mire Srbi i Bošnjaci. To je politika još od Benjamina Kalaja.

Neki kažu studenti pobeđuju, ja kažem Srbija pobeđuje. Studenti su važni, ali bake i deke, seljaci, majke, poljoprivrednici. Uvek su postojale "kmetske duše", bitno im je da zadovolje svoje želje i lične frustracije. Ti koji su se takvima pokazali u inostranstvu, ljudi im neće verovati.

O političaru Đokiću

Na pitanje kako komentariše to koje su njegove prednosti u odnosu na političara Đokića, sem visine, koju je pomenuo u šali, predsednik odgovara:

- U prednosti sam zbog ozbiljnosti, posvećenosti, on je iskusniji, ima više godina, ali ne u državničkim poslovima. Nadam se da će biti više kandidata sa više ozbiljnosti i odgovornosti. Naši argumenti su uvek rezultati, programi, briga o ljudima. Srbija pobeđuje, hvala, vidimo se - zaključio je predsednik Vučić.