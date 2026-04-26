Potpuni haos u zemlji: Poginuo ministar odbrane

Ministar odbrane Malija Sadio Kamara poginuo je u napadu koji je izvela grupa Džamaat nusrat al-islam val-muslimin (JNIM) povezana sa Al Kaidom na njegovu rezidenciju u vojnoj bazi Kati u blizini prestonice Bamaka, javlja francuski radio RFI.

Prema navodima medija, napad se dogodio juče, u kompleksu vojne baze nedaleko od glavnog grada Malija, prenosi Rojters. Grupa JNIM, koja je povezana sa Al Kaidom, preuzela je odgovornost za više napada u regionu Sahela, navodi se u izveštaju.

Naoružane grupe u Maliju koje su se ranije međusobno sukobljavale juče su koordinisano napale državne snage i prestonicu Bamako sa ciljem svrgavanja vlade Malija, prenela je Al Džazira pozivajući se na vojne izvore.

Dve snažne eksplozije i kontinuirana pucnjava čule su se juče neposredno pre šest časova ujutru po lokalnom vremenu u blizini glavne vojne baze Kati, nedaleko od Bamaka, dok su vojnici raspoređeni kako bi blokirali puteve, preneli su očevici.

Nemiri su zabeleženi u isto vreme i u centralnom gradu Sevare, kao i u gradovima Kidal i Gao na severu zemlje.

Grupa JNIM, koja predstavlja ogranak Al Kaide u regionu Sahela, smatra se najaktivnijom naoružanom grupom u tom području, prema podacima organizacije za praćenje sukoba ACLED.

Malijem upravlja vojna vlast predvođena Asimijem Goitom, koji je prvi put preuzeo vlast u puču avgusta 2020. tokom talasa masovnih antivladinih protesta u Bamaku izazvanih napredovanjem naoružanih grupa sa severa.

Goita je u maju 2021. izveo još jedan državni udar, smenio civilnog predsednika i postavio sebe za lidera zemlje. Vojne vlasti su prvobitno obećale povratak na civilnu vlast do marta 2024. godine, ali to obećanje nije ispunjeno.

(Tanjug)