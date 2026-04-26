Potpuni haos u zemlji: Poginuo ministar odbrane
Ministar odbrane Malija Sadio Kamara poginuo je u napadu koji je izvela grupa Džamaat nusrat al-islam val-muslimin (JNIM) povezana sa Al Kaidom na njegovu rezidenciju u vojnoj bazi Kati u blizini prestonice Bamaka, javlja francuski radio RFI.
Prema navodima medija, napad se dogodio juče, u kompleksu vojne baze nedaleko od glavnog grada Malija, prenosi Rojters. Grupa JNIM, koja je povezana sa Al Kaidom, preuzela je odgovornost za više napada u regionu Sahela, navodi se u izveštaju.
Naoružane grupe u Maliju koje su se ranije međusobno sukobljavale juče su koordinisano napale državne snage i prestonicu Bamako sa ciljem svrgavanja vlade Malija, prenela je Al Džazira pozivajući se na vojne izvore.
Dve snažne eksplozije i kontinuirana pucnjava čule su se juče neposredno pre šest časova ujutru po lokalnom vremenu u blizini glavne vojne baze Kati, nedaleko od Bamaka, dok su vojnici raspoređeni kako bi blokirali puteve, preneli su očevici.
Nemiri su zabeleženi u isto vreme i u centralnom gradu Sevare, kao i u gradovima Kidal i Gao na severu zemlje.
Grupa JNIM, koja predstavlja ogranak Al Kaide u regionu Sahela, smatra se najaktivnijom naoružanom grupom u tom području, prema podacima organizacije za praćenje sukoba ACLED.
Malijem upravlja vojna vlast predvođena Asimijem Goitom, koji je prvi put preuzeo vlast u puču avgusta 2020. tokom talasa masovnih antivladinih protesta u Bamaku izazvanih napredovanjem naoružanih grupa sa severa.
Goita je u maju 2021. izveo još jedan državni udar, smenio civilnog predsednika i postavio sebe za lidera zemlje. Vojne vlasti su prvobitno obećale povratak na civilnu vlast do marta 2024. godine, ali to obećanje nije ispunjeno.
(Tanjug)
Vojska Malija: Evo kakva je situacija nakon terorističkih napada
25. 04. 2026. u 16:35
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
