Prvi put u istoriji: Izrael na početku rata sa Iranom u ovu zemlju tajno poslao "Gvozdenu kupolu"

IZRAEL je rasporedio sistem „Gvozdena kupola“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na početku rata sa Iranom, zajedno sa trupama koje su je koristile, što je prvi put da je sistem poslat u drugu zemlju van Izraela i SAD.

Tokom američko-izraelskog rata protiv Irana, Teheran je pokrenuo kontinuirane napade na UAE, ispalivši oko 550 balističkih i krstarećih raketa i više od 2.200 dronova, prema podacima Ministarstva odbrane Emirata, što ga čini najciljanijom zemljom u regionu. Dok je većina projektila presretnuta, neki su pogodili vojne i civilne ciljeve, što je navodno navelo Abu Dabi da zatraži pomoć od saveznika, prenosi Tajms of Izrael.



Premijer Benjamin Netanjahu naredio je raspoređivanje nakon razgovora sa predsednikom UAE Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, rekli su izraelski zvaničnici za Aksios.

Navodno je sistem presreo desetine dolazećih iranskih raketa. Izraelski i zvaničnici UAE kažu da su dve zemlje u bliskoj vojnoj i političkoj koordinaciji od početka rata 28. februara, a izraelsko ratno vazduhoplovstvo je takođe izvodilo napade na jugu Irana tokom rata kako bi neutralisalo pretnje usmerene ka zemljama Zaliva.

Visoki emiraćanski zvaničnik citiran u izveštaju kaže da UAE „neće zaboraviti“ pomoć koju je Izrael pružio tokom krize.

