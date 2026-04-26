Svet

SCENE UŽASA I EVAKUACIJA AMERIČKOG PREDSEDNIKA: Atentat na Trampa sprečen u „Hiltonu”, tu je pre četiri decenije pogođen i Regan (VIDEO)

V.N.

26. 04. 2026. u 06:20 >> 06:33

Dramatične scene odigrale su se sinoć u prestonici Sjedinjenih Američkih Država kada je naoružani napadač otvorio vatru u hotelu „Hilton”, tokom događaja na kojem je prisustvovao državni vrh. Incident je doveo do munjevite reakcije Tajne službe i evakuacije predsednika Donalda Trampa sa bine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Dok su svetski mediji uživo prenosili dešavanja iz Vašingtona, prve vesti su bile krajnje zabrinjavajuće – navodilo se da je jedna osoba podlegla povredama. Međutim, kasnijom proverom je utvrđeno da žrtava nema. Napadač je brzom akcijom bezbednosnih snaga savladan i uhapšen na licu mesta.

Tokom okršaja, pogođen je jedan pripadnik službi bezbednosti. Na sreću, metak je zaustavio neprobojni prsluk, te se očekuje da će sa povređenim agentom biti sve u redu. Ovu informaciju je kasnije na vanrednoj konferenciji u Beloj kući potvrdio i sam predsednik Tramp, koji je neposredno pre obraćanja objavio snimak napada i herojske reakcije svog obezbeđenja.

Svedočenje sa lica mesta: „Pucao je iz ozbiljnog oružja“
Novinar CNN-a, Volf Blicer, našao se u samom centru zbivanja. On je potvrdio da je video napadača u holu hotela i opisao trenutke čistog terora.

„Čuo sam pucnje u hodniku, odmah pored mene. Sledeće čega se sećam je da me je policajac bacio na zemlju i legao preko mene kako bi me zaštitio”, ispričao je vidlno potreseni Blicer. „Odjednom se pojavio čovek sa veoma, veoma ozbiljnim oružjem i počeo da puca. Slučajno sam se našao svega nekoliko metara od njega u tom trenutku.”

Evakuacija državnog vrha
Zbog ozbiljnosti pretnje, Tajna služba je sprovela protokol hitne evakuacije. Pored predsednika Trampa i prve dame Melanije, na sigurno su izvedeni i ključni ljudi američke administracije, među kojima su Džej Di Vens, Pit Hegset, Stiven Miler i Karolin Livit. Iako je Tramp izrazio želju da se vrati na večeru i nastavi program, zvaničnici administracije su potvrdili da mu Tajna služba to iz bezbednosnih razloga nije dozvolila.

Prokletstvo hotela „Hilton”
Ovaj napad probudio je mračne uspomene na američku istoriju. Incident se dogodio u istom hotelu u kojem je 30. marta 1981. godine izvršen atentat na tadašnjeg predsednika Ronalda Regana. Regana je tada upucao Džon Hinkli Mlađi dok je napuštao objekat. Podsećanja radi, Regan je tada zadobio teške povrede plućnog krila i unutrašnje krvarenje, ali je uspeo da preživi.

Propusti u bezbednosti?
Kako prenosi Asošijeted pres (AP), hotel „Hilton” tokom ove tradicionalne večere ostaje delom otvoren i za redovne goste. Bezbednosni prsten je obično fokusiran isključivo na balsku dvoranu, dok ostatak hotela prolazi kroz znatno blaže provere. Ovaj sistem je godinama omogućavao demonstrantima da uđu u zgradu, ali nakon sinoćnjeg pokušaja krvoprolića, bezbednosni protokoli će definitivno biti predmet oštre debate.

