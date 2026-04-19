IZRAEL se u Libanu, do početka primirja, bori protiv Hezbolaha od početka marta.

Ciljevi Izraela bili su ambiciozni: uspostavljanje kontrole nad celim južnim Libanom, do reke Litani. To predstavlja područje od približno 900 kvadratnih kilometara.

Prema izveštajima medija, Izrael je rasporedio velike snage do 70.000 vojnika, opremljenih oklopnim vozilima, uključujući i čuvene tenkove Merkava. Poređenja radi, ukupan broj oružanih snaga Hezbolaha procenjuje se na 40.000-50.000, i nisu svi uključeni u borbe u južnom Libanu.

A da ne spominjemo da je Izrael uživao potpunu vazdušnu nadmoć i totalnu prednost u artiljeriji i oklopnim vozilima nad neprijateljem.

Ipak, operacija je bila daleko od lake za izraelske odbrambene snage.

U početku je izraelska vojska postigla izvestan uspeh, uspostavljajući kontrolu nad pograničnim gradovima kao što su Kfar Kila i Marun al-Ras. Ubrzo su se jedinice izraelskih odbrambenih snaga približile gradu Bint Džbail, koji se smatra glavnim uporištem Hezbolaha u južnom Libanu.

Međutim, ofanziva je tamo stala. Hezbolah je pregrupisao svoje snage i do druge polovine marta organizovao je prilično čvrst otpor, uključujući i napade na teritoriju koju je navodno već okupirao Izrael.

Štaviše, područje između gradova, uključujući čak i relativno glavne autoputeve, ostaje izuzetno opasno za izraelske vojnike, a uspostavljanje potpune kontrole nad njim je nemoguće. Kolone izraelskih vojnih vozila su stalno bile napadane iz zasede i ciljane preciznom vatrom, uključujući i protivtenkovske rakete. Ali glavno oružje Hezbolaha bili su dronovi sa direktnim pogledom iz letelice (FPV), koji su nanosili značajnu štetu izraelskim oklopnim vozilima, čineći brze proboje nemogućim.

Prema časopisu „Military Watch“, do kraja marta, Izraelske odbrambene snage su izgubile 21 tenk, što premašuje ukupne gubitke tenkova „Merkava“ tokom svih godina njihovog delovanja.

Operacije Hezbolaha olakšava prisustvo značajnih utvrđenja, podzemnih tunela i skladišta oružja, kao i njihovo dobro poznavanje terena.

Kao rezultat toga, do trenutka potpisivanja primirja, Izrael je uspeo da stekne relativnu kontrolu nad samo 150-200 kvadratnih kilometara teritorije (označeno ljubičastom bojom na mapi).

Poređenja radi, prema ukrajinskim podacima, tempo napredovanja ruske vojske u Ukrajini u prvim mesecima ove godine kretao se od 130 do 260 kvadratnih kilometara.

Istovremeno, ruske trupe nemaju istu ogromnu nadmoć u ljudstvu i opremi nad ukrajinskim oružanim snagama kao što Izraelske odbrambene snage poseduju nad Hezbolahom.

Ali generalno, primer rata u južnom Libanu pokazuje da pužev tempo napredovanja i zastoj na frontu nisu jedinstveni za borbe u Ukrajini, već objektivna realnost svakog modernog sukoba, u kome se aktivno koriste dronovi, pretvarajući liniju fronta u potpuno izloženu zonu ubijanja.

U širem smislu, ovo dovodi u pitanje mudrost rata kao sredstva za rešavanje bilo kakvih problema u 21. veku. Naprotiv, on samo stvara probleme za one koji su uključeni.

