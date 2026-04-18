Dmitrijev ocenio: Sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne
PRODUŽETAK ublažavanja sankcija na rusku naftu izazvaće veliku nervozu u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, izjavio je direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
On je naveo da sve više zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, počinje bolje da razume značaj ruske nafte i gasa za stabilnost svetske ekonomije.
Dmitrijev je ocenio da su sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne.
Prema njegovim rečima, produžetak ublažavanja sankcija na rusku naftu u tranzitu za još 30 dana obuhvatiće više od 100 miliona barela nafte koji su već na putu.
On je dodao da Rusija nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama po ekonomskim i energetskim pitanjima.
Američko Ministarstvo finansija ranije je saopštilo da je obnovljena licenca za prodaju ruske nafte, čime su ublažene sankcije za sirovinu ukrcanu na brodove do 17. aprila, a ta mera važi do 16. maja.
(Alo)
Komentari (0)