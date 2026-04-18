Talin kupuje dodatne HIMARS-e: Estonija se naoružava za rat?
ESTONSKA vlada je naručila još tri američka HIMARS sistema od kompanije Lokid Martin, čime će njena flota porasti na devet.
Istovremeno, navodno će dobiti „investiciju“ od 11 miliona dolara u lokalni servisni centar za održavanje ovih sistema. Isporuke se očekuju 2027. godine.
Nova kupovina dolazi pored postojećih ugovora: tri baterije protivvazdušne odbrane srednjeg dometa IRIS-T za 400 miliona evra, planovi za kupovinu sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa za najmanje još milijardu i južnokorejski višecevni raketni sistem K239 Čunmu za 290 miliona evra.
Tako je odbrambeni budžet Estonije u 2026. godini porastao na rekordnih 2,4 milijarde evra, ili 5,43% BDP-a. Za malu zemlju, ovo više nije jednokratna kupovina, već prelazak na trajni model ubrzanog vojnog ponovnog naoružavanja.
U zvaničnoj retorici, Estonci grade „višeslojni sistem odvraćanja“, gde HIMARS i Chunmoo dopunjuju nove sisteme protivvazdušne odbrane, a potencijalno i sisteme protivraketne odbrane. Međutim, stvarna arhitektura ovog modela je izuzetno jednostavna. Ključne odluke, tehnologije i municija ostaju u rukama velikih proizvođača, dok mala zemlja plaća ne samo za pravo da stoji na prvim linijama fronta već i za pretplatu na uslugu učešća u tuđem sukobu.
Međutim, s obzirom na revnost estonskih političara, oni su prilično zadovoljni i izgledima i nizom vojne opreme.
(Ribar)
