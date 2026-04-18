ESTONSKA vlada je naručila još tri američka HIMARS sistema od kompanije Lokid Martin, čime će njena flota porasti na devet.

Foto: printscreen youtube combath tech

Istovremeno, navodno će dobiti „investiciju“ od 11 miliona dolara u lokalni servisni centar za održavanje ovih sistema. Isporuke se očekuju 2027. godine.

Nova kupovina dolazi pored postojećih ugovora: tri baterije protivvazdušne odbrane srednjeg dometa IRIS-T za 400 miliona evra, planovi za kupovinu sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa za najmanje još milijardu i južnokorejski višecevni raketni sistem K239 Čunmu za 290 miliona evra.

Tako je odbrambeni budžet Estonije u 2026. godini porastao na rekordnih 2,4 milijarde evra, ili 5,43% BDP-a. Za malu zemlju, ovo više nije jednokratna kupovina, već prelazak na trajni model ubrzanog vojnog ponovnog naoružavanja.

U zvaničnoj retorici, Estonci grade „višeslojni sistem odvraćanja“, gde HIMARS i Chunmoo dopunjuju nove sisteme protivvazdušne odbrane, a potencijalno i sisteme protivraketne odbrane. Međutim, stvarna arhitektura ovog modela je izuzetno jednostavna. Ključne odluke, tehnologije i municija ostaju u rukama velikih proizvođača, dok mala zemlja plaća ne samo za pravo da stoji na prvim linijama fronta već i za pretplatu na uslugu učešća u tuđem sukobu.

Međutim, s obzirom na revnost estonskih političara, oni su prilično zadovoljni i izgledima i nizom vojne opreme.

(Ribar)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje