MEDVEDEV O NOVIM SANKCIJAMA: Počeo otvoreni rat zapadnog sveta protiv naše zemlje
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev nazvao je politiku sankcija Zapada otvorenim ratom protiv Rusije, prenosi agencija RIA Novosti.
- Program (stranke Jedinstvena Rusija) počeo je da se sprovodi tokom pandemije, a zatim su uvedene neviđene sankcije. U suštini, počeo je otvoreni rat zapadnog sveta protiv naše zemlje - rekao je Medvedev tokom plenarne sednice stranke Jedinstvena Rusija "Ima rezultata!".
Rusija je dokazala da može da se nosi sa najtežim izazovima, dodao je on.
- Ujedinivši se oko šefa naše države, zajedno smo dokazali da smo sposobni da odbijemo najopasnije pretnje i da se nosimo sa najsloženijim izazovima. Znamo kako da izdržimo udarac. To je apsolutno jasno celom svetu - podvukao je on.
Uprkos svim pokušajima da se izoluje i uništi Rusija, zemlja ostaje jaka i konkurentna, dodao je Medvedev. Kako je napomenuo, ne govori samo o vojnoj, već i o ekonomskoj snazi.
Prema njegovim rečima, biznis u Rusiji će igrati značajniju ulogu u pomaganju vojnicima koji su se vratili sa fronta da se prilagode civilnom životu. Velika, nezavisna i samodovoljna ekonomija Rusije je temelj njenog prosperiteta, istakao je on.
- Energija poslovanja i njegova sposobnost da se prilagodi zahtevima tržišta uvek su bili pokretač ekonomskih promena - rekao je Medvedev.
On je istakao da je samo u poslednje tri godine, bruto domaći proizvod zemlje porastao za više od 10 odsto, dostigavši skoro 215 biliona rubalja.
(RT Balkan)
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