UKRAJINA POKRENULA NOVE NAPADE: Na "meti" Moskva i još nekoliko ruskih regiona

UKRAJINSKA vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti, saopštile su ruske vlasti.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Snage protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane odbile su napad četiri drona, saopštio je jutros gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

- Službe za vanredne situacije rade na mestu pada - napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama, prenosi TASS.

Prema njegovim rečima, tokom noći i jutra oboreno je ukupno 12 ukrajinskih dronova. Šef Čuvaške Republike Oleg Nikolajev saopštio je jutros da je Čeboksari pogođen raketnim napadom i da se broj žrtava i oštećenih objekata utvrđuje.

On je dodao da sve službe za hitne intervencije rade na licu mesta, kao i da raketna pretnja i dalje postoji u regionu, prenosi Interfaks.

Ukrajinski napad dronom u ruskoj Vladimirskoj oblasti izazvao je požare na dva infrastrukturna objekta, izjavio je jutros guverner Aleksandar Avdejev.

- Kao rezultat napada dronom, izbili su požari na dva infrastrukturna objekta u Kamenskovskom i Aleksandrovskom okrugu - saopštio je Avdejev na društvenim mrežama.

On je dodao da u napadu nema žrtava i da Ministarstvo za vanredne situacije i Ruska nacionalna garda rade na licu mesta.

Dronovima je tokom noći napadnut i Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti. Prema preliminarnim informacijama ruskih vlasti, jedna bespilotna letelica je pala na teritoriju preduzeća, posle čega je izbio požar.

Posledice noćnog ukrajinskog napada dronom na Rostovsku oblast su otklonjene, saopštio je jutros guverner Jurij Sljusar.

- Požar u Milerovskom okrugu je potpuno ugašen. Ljudi su se vratili svojim kućama. Nema povređenih. Požar šumskog zemljišta u Šolohovskom okrugu, koji je izazvan padom drona, takođe je potpuno ugašen - napisao je regionalni guverner na društvenim mrežama Ranije je objavljeno da se zapalio rezervoar za gorivo u civilnom objektu u Milerovskom okrugu, navodi Interfaks.

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