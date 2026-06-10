"NE TOLERIŠEMO DVOSTRUKE STANDARDE" Mađar nepokolebljiv: Ukrajina ne može u EU
MAĐARSKA neće tolerisati dvostruke standarde u svom pristupu proširenju Evropske unije i neće pristati na ubrzano pridruživanje Ukrajine, izjavio je sinoć mađarski premijer Peter Mađar, ističući da se vlada Mađarske ne protivi početku pregovora o pridruživanju Ukrajine EU.
- Ne prihvatamo nikakve dvostruke standarde. Ne vidimo potrebu za ubrzanim pristupanjem Ukrajine EU, posebno zato što govorimo o zemlji koja je, nažalost, još uvek u ratnom stanju - rekao je Mađar u intervjuu za televiziju ATV.
On je rekao da postoje 33 poglavlja pregovora o pristupanju i da Ukrajina još uvek ima dug put pre nego što se donese odluka o njenom pristupanju EU.
Mađar je ponovio da se Budimpešta ne protivi početku pregovora između EU i Ukrajine, ali da će pratiti da li ona sprovodi nedavno postignuti sporazum o vraćanju prava mađarskoj manjini u Zakarpatju.
Mađarski premijer je prethodno rekao da bi pregovori o 33 poglavlja procesa pristupanja Ukrajine EU mogli da traju 10 do 15 godina.
(Tanjug)
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