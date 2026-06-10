"IMAO SAM CILJ KAD SAM POSLAO PISMO PUTINU" Zelenski: Postigao sam rezultat koji mi je potreban

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je sinoć, tokom zajedničke konferencije za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja, da je njegova serija apela međunarodnim liderima i institucijama, uključujući otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, dala očekivani rezultat.

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- Imao sam cilj kada sam poslao pismo Putinu. Mislim da sam dobio rezultat koji mi je bio potreban - rekao je Zelenski i objasnio da je tim pismom želeo da pokaže saveznicima ko je spreman za mir a ko nije, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da je tokom meseca poslao nekoliko pisama i drugim međunarodnim faktorima i institucijama, uključujući EU, Kongres i predsednika SAD.

- Imao sam drugačije ciljeve. Na primer, govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, zaista sam želeo da učinim sve da njihov fokus barem malo prebacim sa Bliskog istoka na situaciju u Ukrajini. Ne mogu da podelim sa vama sve detalje, ali mojoj državi je potrebna veoma značajna količina antibalističkih kapaciteta. Dobio sam rezultat, ali ne mogu sada da podelim kakav je bio rezultat - rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je 4. juna poslao otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i predložio lični sastanak kako bi se okončao rat uz predlog da bi takav sastanak mogao da bude održan i u trećim zemljama koje su tradicionalno domaćini za međunarodne pregovore.

Komentarišući ovo pismo sledećeg dana, Putin je izjavio da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim liderom u ovom trenutku.

(Tanjug)

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