Lukašenko isprozivao Amere: Vi ste prava diktatura

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko uporedio je političku situaciju u Belorusiji sa onom u Sjedinjenim Državama u intervjuu za televiziju RT.

Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Novinar Rik Sančez istakao je da se na Zapadu Belorusija prikazuje kao diktatura, a Sjedinjene Države kao model demokratije, iako se, uprkos promenama vlasti svakih nekoliko godina, politička situacija u Americi ne menja značajno.

Istovremeno, kako je naveo, Belorusija beleži kontinuirani razvoj više od tri decenije.

Na pitanje da li uopšte postoji demokratija u Sjedinjenim Državama, a diktatura u Belorusiji, Lukašenko je oštro odgovorio.

"Bombardovali ste školu u suverenoj državi“

- Pričate o nekoj vrsti demokratije, o ljudskim pravima... Sve su to prazne priče. Vaša politika u Venecueli, pretnje Kubi, rat na Bliskom istoku i druge stvari pokazuju da ste prava diktatura. Vi niste demokrate - rekao je Lukašenko Amerikancima.

Kao primer, naveo je napad na žensku školu u Iranu.

- Bombardovali ste školu u suverenoj državi koja vam nije pretila. Deca i nastavnici su ubijeni, skoro dvesta ljudi. A koliko ih je poginulo zbog bombardovanja Gaze? O kojim ljudskim pravima govorite? - upitao je.

Dodao je da takva politika direktno krši osnovno ljudsko pravo, pravo na život.

- Ako se zalažete za ljudska prava, onda pustite ljude da ostvare svoje osnovno pravo, pravo na život. Ljudi su želeli da žive, posebno deca. Vi ste ih uništili. Sama ta činjenica poništava sve što kažete o ljudskim pravima - rekao je.

„Radi se o nafti i gasu“

Lukašenko takođe tvrdi da američku politiku ne pokreću demokratija ili prava, već interesi, posebno energetski.

- Radi se o nafti i gasu. Vi te interese sprovodite svim sredstvima, uključujući i vojna. Spremni ste da bombardujete i uništavate bez obzira na ljudska prava. To je suština diktature - rekao je.

Dodao je da, po njegovom mišljenju, nema prave demokratije unutar samih Sjedinjenih Država.

- Pričate o demokratiji i pravima, ali ništa se ne menja u zemlji. Možda imate diktaturu u svojoj zemlji? - primetio je.

Na kraju, tvrdio je da Sjedinjene Države treba da uče o demokratiji od Belorusije.

- Moraćete da naučite demokratiju od nas. Mi imamo sto puta više demokratije od vas. Prava demokratija, prava ljudska prava... O kojim pravima možete da pričate kada ubijate ljude? Kada ubijete čoveka, kakva prava on više ima? On je mrtav - zaključio je Lukašenko.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja