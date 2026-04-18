"To će biti početak kraja EU!" Fico upozorava Evropu - Ovo bi bila kardinalna greška
UKIDANjE prava veta biće početak kraja za Evropsku uniju, rekao je slovački premijer Robert Fico.
- To će biti početak kraja EU, te važne međunarodne organizacije - rekao je Fico na pres konferenciji.
U Evropskoj uniji odluke se za sada donose konsenzusom.Takođe, svaka zemlja ima i pravo veta što se smatra važnim elementom zaštite nacionalnog suvereniteta.
Ideja o odustajanju od konsenzusa i prelasku na većinsko glasanje izazvala je rasprave u EU.
Kritičari ističu da bi takva promena lišila određene države mogućnosti da blokiraju odluke koje su u suprotnosti sa njihovim nacionalnim interesima i ojačala bi dominaciju velikih evropskih država.
Ideja je došla u centar pažnje najviše zbog stava bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog premijera da neće odobriti pomoć Kijevu dok Ukrajina ne omogući rad naftovoda "Družba" čime je direktno ugrozila dve države.
(Sputnjik)
18. 04. 2026. u 18:53
18. 04. 2026. u 18:46
17. 04. 2026. u 13:13
24. 03. 2026. u 20:17
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)