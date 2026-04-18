"To će biti početak kraja EU!" Fico upozorava Evropu - Ovo bi bila kardinalna greška

UKIDANjE prava veta biće početak kraja za Evropsku uniju, rekao je slovački premijer Robert Fico.

- To će biti početak kraja EU, te važne međunarodne organizacije - rekao je Fico na pres konferenciji.

U Evropskoj uniji odluke se za sada donose konsenzusom.Takođe, svaka zemlja ima i pravo veta što se smatra važnim elementom zaštite nacionalnog suvereniteta.

Ideja o odustajanju od konsenzusa i prelasku na većinsko glasanje izazvala je rasprave u EU.

Kritičari ističu da bi takva promena lišila određene države mogućnosti da blokiraju odluke koje su u suprotnosti sa njihovim nacionalnim interesima i ojačala bi dominaciju velikih evropskih država.

Ideja je došla u centar pažnje najviše zbog stava bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog premijera da neće odobriti pomoć Kijevu dok Ukrajina ne omogući rad naftovoda "Družba" čime je direktno ugrozila dve države.

(Sputnjik)