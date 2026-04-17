Nemačka na prekretnici: Merc u slobodnom padu, AfD prvi put najjača stranka

STRANKA Alternativa za Nemačku (AfD) prvi put je u istraživanju javnog mnjenja javnog servisa ZDF najjača politička stranka u Nemačkoj.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

AfD prvi put vodi u anketi ZDF-a sa 26 odsto podrške, ispred CDU/CSU, dok nezadovoljstvo vladom Fridriha Merca raste i pogađa rejting vladajuće koalicije.

Na pitanje za koga bi glasali kada bi se sledeće nedelje održavali parlamentarni izbori, 26 odsto ispitanih izabralo je AfD, dok vladajuća demohrišćanska Unija CDU/CSU zauzima drugo mesto sa 25 odsto.

Najnižu vrednost od početka istraživanja ZDF-a beleži Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), manjinski partner u vladajućoj koaliciji, koju bi biralo svega 12 odsto ispitanih. Zelene bi, prema istom istraživanju, biralo 14, a stranku Levica 11 odsto ispitanih.

Nezadovoljstvo radom vlade

Ukupno je radom vlade Fridriha Merca nezadovoljno 65 odsto ispitanih, što je još slabiji rezultat od poslednjeg istraživanja, kada je rekordnih 63 odsto ispitanih vladi dalo negativnu ocenu. Analitičari procenjuju da je za poslednji pad popularnosti vladajućih stranaka kriva loša reakcija na rast cena goriva u Nemačkoj.

Od loših poteza vlade, koja se od dolaska na vlast pre nešto manje od godinu dana nalazi na udaru kritika zbog zastoja u reformskom procesu, najviše profitira AfD, koji je na izborima u saveznim pokrajinama Baden-Virtembergu i Porajnju-Falačkom ostvario rekordne rezultate.

AfD vodi u anketama i u istočnonemačkim saveznim pokrajinama Meklenburg-Zapadno Pomorje i Saksonija-Anhalt, u kojima se u septembru održavaju izbori za lokalni parlament.

Kako pokazuju i druga istraživanja javnog mnjenja, AfD-u nisu naškodili ni brojni skandali koje stranka prolazi zbog optužbi za korupciju prilikom zapošljavanja prijatelja i članova porodice u parlamentima u kojima su zastupljeni.

(Kurir)

