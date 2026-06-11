Politika

VANDALSKI NAPAD NA STRANAČKE PROSTORIJE Oglasio se OO SNS Surčin: Nasilje i mržnja nikad neće pobediti pristojnu Srbiju (FOTO/VIDEO)

В. Н.

11. 06. 2026. u 09:53

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SLUŽBA za informisanje Opštinskog odbora SNS Surčin oglasila se saopštenjem povodom vandalskog napada na stranačke prostorije u Dobanovcima.

ВАНДАЛСКИ НАПАД НА СТРАНАЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ Огласио се ОО СНС Сурчин: Насиље и мржња никад неће победити пристојну Србију (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Instagram/sns_surcin

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Opštinski odbor Srpske napredne stranke Surčin najoštrije osuđuje vandalski napad na stranačke prostorije u Dobanovcima, koje su tokom noći isprskane crvenom farbom.

Posebno zabrinjava činjenica da se na video-snimku jasno vidi osoba sa kapuljačom kako namerno prilazi prostorijama i prosipa crvenu farbu po stranačkom objektu, čime želi da pošalje poruku mržnje, zastrašivanja i političke netrpeljivosti.

Ovo nije napad samo na prostorije jedne političke stranke. Ovo je napad na demokratsko pravo građana da slobodno podržavaju političku opciju po svom izboru i pokušaj da se nasiljem i pritiscima uguši političko delovanje ljudi koji svoj rad zasnivaju na razgovoru sa građanima i rezultatima koje ostavljaju iza sebe.

Zahtevamo od Ministarstva unutrašnjih poslova i svih nadležnih institucija da hitno reaguju, identifikuju počinioca i utvrde da li iza ovog incidenta stoje organizatori i nalogodavci koji već mesecima u javnom prostoru podstiču atmosferu mržnje, podela i netrpeljivosti prema članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke.

Nedopustivo je da pojedinci, skrivajući se iza kapuljača i mraka, pokušavaju da šire atmosferu netrpeljivosti i pritisaka. Ovakvi postupci ne mogu i neće zaustaviti politički rad Srpske napredne stranke, niti će pokolebati naše članove i aktiviste koji svakodnevno rade u interesu građana.

Opštinski odbor SNS Surčin nastaviće još odlučnije da radi u interesu građana, da razgovara sa narodom i da se bori za dalji razvoj naše opštine i Srbije. Nasilje, mržnja i pokušaji zastrašivanja nikada neće pobediti pristojnu i uspešnu Srbiju."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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