Tramp nikad oštrije udario na NATO: Ne trebate nam sada, totalno ste beskorisni
AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbacio je ponudu zemalja NATO za pomoć u Ormuskom moreuzu i poručio im da "drže distancu".
Tramp tvrdi da je upravo primio poziv iz NATO, u kojem su ga pitali da li mu je potrebna pomoć.
- Rekao sam im da se drže podalje, osim ako samo ne žele da napune svoje brodove naftom. Bili su beskorisni kada su nam bili potrebni, papirni tigar - napisao je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On je zahvalio Saudijskoj Arabiji, UAE i Kataru na velikoj hrabrosti i pomoći i najavio da će Iran, uz pomoć SAD, da ukloni sve mine iz Ormuskog moreuza.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
KRAJ NA VEŠALIMA: Najveće suđenje 20. veka ratnim zločincima održano je u Nirnbergu
Preporučujemo
Šok strategija Pariza: Rafal F5 leti sa dronovima umesto novih lovaca 5. generacije
18. 04. 2026. u 21:33
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)