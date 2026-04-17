Tramp nikad oštrije udario na NATO: Ne trebate nam sada, totalno ste beskorisni

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbacio je ponudu zemalja NATO za pomoć u Ormuskom moreuzu i poručio im da "drže distancu".

Tramp tvrdi da je upravo primio poziv iz NATO, u kojem su ga pitali da li mu je potrebna pomoć.

- Rekao sam im da se drže podalje, osim ako samo ne žele da napune svoje brodove naftom. Bili su beskorisni kada su nam bili potrebni, papirni tigar - napisao je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je zahvalio Saudijskoj Arabiji, UAE i Kataru na velikoj hrabrosti i pomoći i najavio da će Iran, uz pomoć SAD, da ukloni sve mine iz Ormuskog moreuza.

(Tanjug)

