Kremlj: Rusija i dalje otvorena da prihvati obogaćeni uranijum iz Irana
RUSIJA ostaje otvorena za mogućnost da prihvati obogaćeni uranijum iz Irana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći da Moskva tu poziciju zastupa već duže vreme.
On je rekao da to pitanje, koliko je Moskvi poznato, trenutno nije u fazi pregovora, ali je podsetio da je predsednik Rusije Vladimir Putin više puta govorio o spremnosti Rusije za takav korak.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ranije je izjavio da je Moskva spremna da odigra ulogu u rešavanju pitanja iranskog obogaćenog uranijuma na način koji bi bio što prihvatljiviji za Teheran.
Peskov je, takođe, pozdravio odluku o prekidu vatre između Izraela i Libana, komentarišući najavu američkog predsednika Donalda Trampa o desetodnevnom primirju koje je počelo 17. aprila u ponoć po lokalnom vremenu.
Stav Rusije o evropskim pogonima za proizvodnju dronova
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je stav Rusije o mestima u Evropi na kojima se proizvode dronovi za Ukrajinu već iznet u saopštenju Ministarstva odbrane i da na to nema šta da doda.
Prema podacima koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, filijale „ukrajinskih“ kompanija koje proizvode bespilotne letelice i komponente za njih nalaze se u osam evropskih zemalja.
Peskov je naveo da je ruska pozicija u potpunosti izložena u tom dokumentu.
Ranije je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio da spisak mesta u Evropi gde se proizvode dronovi za Ukrajinu predstavlja registar potencijalnih legitimnih ciljeva za Oružane snage Rusije.
(Sputnjik)
