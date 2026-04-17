RUSIJA ostaje otvorena za mogućnost da prihvati obogaćeni uranijum iz Irana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći da Moskva tu poziciju zastupa već duže vreme.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

On je rekao da to pitanje, koliko je Moskvi poznato, trenutno nije u fazi pregovora, ali je podsetio da je predsednik Rusije Vladimir Putin više puta govorio o spremnosti Rusije za takav korak.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ranije je izjavio da je Moskva spremna da odigra ulogu u rešavanju pitanja iranskog obogaćenog uranijuma na način koji bi bio što prihvatljiviji za Teheran.

Peskov je, takođe, pozdravio odluku o prekidu vatre između Izraela i Libana, komentarišući najavu američkog predsednika Donalda Trampa o desetodnevnom primirju koje je počelo 17. aprila u ponoć po lokalnom vremenu.

Stav Rusije o evropskim pogonima za proizvodnju dronova

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je stav Rusije o mestima u Evropi na kojima se proizvode dronovi za Ukrajinu već iznet u saopštenju Ministarstva odbrane i da na to nema šta da doda.

Prema podacima koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, filijale „ukrajinskih“ kompanija koje proizvode bespilotne letelice i komponente za njih nalaze se u osam evropskih zemalja.

Peskov je naveo da je ruska pozicija u potpunosti izložena u tom dokumentu.

Ranije je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio da spisak mesta u Evropi gde se proizvode dronovi za Ukrajinu predstavlja registar potencijalnih legitimnih ciljeva za Oružane snage Rusije.

(Sputnjik)

