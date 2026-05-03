Prognoza za nedelju 3. maj: Pravo proleće malo kasni, ali dolazi – detalji za narednih 7 dana

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji nakon hladnog jutra s mestimičnim slabim prizemnim mrazem, u većem delu zemlje tokom dana pretežno sunčano i toplije. Samo na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 16 do 23 stepena Celzijusa.

Na visokim planinama prolazno provejavanje snega. Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan, istočnih smerova.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša oko 21 stepen.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do nedelje, 10. maja, dnevne temperature biće u osetnom porastu. Od ponedeljka do srede kretaće se od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do kraja sedmice od 22 do 27 stepeni.

U ponedeljak, 4. maja, u svim predelima biće sunčano. U utorak pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo vreme uz smenjivanje sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne kratkotrajne kiše ili pljuska s retkom grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

