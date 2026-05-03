Darko Mladić: General Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu, nije potvrđen moždani udar
GENERAL Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu Međunarodog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, jer nakon pregleda u subotu u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživeo novi moždani udar, izjavio je sin Ratka Mladića, Darko Mladić.
- Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i prethodni put kada smo razgovarali - rekao je Darko Mladić u razgovoru za agenciju Srna i potvrdio da će sutra, u ponedeljak, otputovati u Hag da poseti oca.
Prethodno, general Mladić ponovo je u subotu bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara. Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.
On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom. Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.
Hagu je dostavljen zahtev veštaka za produženje roka u kom treba da podnesu izveštaj o zdravstvenom stanju generala Mladića, zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku, čime su faktički odložili, za još najmanje sedam dana, odluku o zahtevu za puštanje na lečenje u Srbiju.
(Tanjug)
Preporučujemo
Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu iz civilne: Nije mu potvrđen moždani udar
02. 05. 2026. u 17:57
Sudija Nijambe o suđenju Ratku Mladiću: Nijedna žalba nije odbačena jednoglasno
02. 05. 2026. u 17:30
Uprkos svetskim lomovima, Vučić poručuje: "Mi se borimo za to da ljudi ne ostanu bez posla"
02. 05. 2026. u 14:12 >> 14:58
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Rusija sprema napad na TRI evropske zemlje - želi da testira NATO: Alarmantne tvrdnje stručnjaka
PREMA novoj analizi, Rusija se aktivno priprema za napad na baltičke države, što bi predstavljalo veliki vojni izazov za Zapad. Takvim potezom, Vladimir Putin bi testirao spremnost NATO-a da brani tri male članice - Estoniju, Letoniju i Litvaniju - u slučaju mogućeg početka Trećeg svetskog rata.
02. 05. 2026. u 21:42
Komentari (0)