Darko Mladić: General Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu, nije potvrđen moždani udar

GENERAL Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu Međunarodog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, jer nakon pregleda u subotu u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživeo novi moždani udar, izjavio je sin Ratka Mladića, Darko Mladić.

Peter Dejong / AFP / Profimedia

- Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i prethodni put kada smo razgovarali - rekao je Darko Mladić u razgovoru za agenciju Srna i potvrdio da će sutra, u ponedeljak, otputovati u Hag da poseti oca.

Prethodno, general Mladić ponovo je u subotu bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara. Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom. Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.

Hagu je dostavljen zahtev veštaka za produženje roka u kom treba da podnesu izveštaj o zdravstvenom stanju generala Mladića, zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku, čime su faktički odložili, za još najmanje sedam dana, odluku o zahtevu za puštanje na lečenje u Srbiju.

(Tanjug)