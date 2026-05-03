Irak izdao zvanično saopštenje: Proizvodnja nafte se može oporaviti u roku od nedelju dana
PROIZVODNjA nafte u Iraku može se oporaviti u roku od nedelju dana, nakon što bude završena kriza u Ormuskom moreuzu, izjavio je danas zamenik ministra za naftu Iraka Basim Mohamed.
Prema njegovim rečima, proizvodnja trenutno iznosi oko 1,5 miliona barela dnevno, dok je pre blokade dnevno Irak porizvodio 4,3 miliona barela, prenosi Skaj njuz.
Trenutno, Irak izvozi naftu preko turskih luka, dok Iran povremeno dozvoljava pojedinim brodovima prolazak Ormuskim moreuzom.
Iranska blokada Ormuskog moreuza i naknadna američka blokada iranskog pomorskog saobraćaja dovela je do povećanja cena nafte u zapadnim zemljama.
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
PREMA novoj analizi, Rusija se aktivno priprema za napad na baltičke države, što bi predstavljalo veliki vojni izazov za Zapad. Takvim potezom, Vladimir Putin bi testirao spremnost NATO-a da brani tri male članice - Estoniju, Letoniju i Litvaniju - u slučaju mogućeg početka Trećeg svetskog rata.
