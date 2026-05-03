uživoSukob na Bliskom istoku: Iran donosi "Ormuški zakon"; SAD masovno naoružavaju Izrael, Kuvajt, Katar i UAE
Nastavaljaju se ratna dejstva u Libanu i borbe izraelske vojske (IDF) i Hezbolaha. Obnova sukoba Irana i SAD sve realnija.
Naoružavanje Arapa i Izraela
Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp ubrzala je odobravanje isporuka naoružanja Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, vrednih više milijardi dolara, saopštio je sinoć Stejt department.
Ukupna vrednost paketa naoružanja premašuje osam milijardi američkih dolara, a obuhvata sisteme protivvazdušne odbrane za Kuvajt i Katar, kao i rakete sa laserskim navođenjem za Katar, UAE i Izrael, prenosi CNN. U okviru isporuka Kataru nalaze se i projektili za američki sistem protivvazdušne odbrane "patriot".
Stejt department je naveo da je američki državni sekretar Marko Rubio u više slučajeva procenio da postoji hitna situacija koja zahteva momentalno odobravanje prodaje oružja, čime je zaobiđen standardni postupak kontrole u Kongresu SAD. Ovo, kako napominje CNN, nije prvi put da se administracija Donalda Trampa poziva na hitnost kako bi ubrzala isporuke oružja od početka sukoba sa Iranom.
Početkom marta, Stejt department je takođe doneo odluku o hitnom odobravanju prodaje 12.000 bombi Izraelu bez prethodne procedure u Kongresu, dok je kasnije istog meseca Rubio odobrio ubrzanu isporuku paketa naoružanja, vrednog više milijardi dolara, Emiratima i Kuvajtu, kao i vojnu opremu za Jordan.
"Ormuški zakon"
Zamenik predsednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država.
Prema njegovim rečima, nacrt zakona predviđa da se izraelskim brodovima zabrani prolazak kroz moreuz u svakom trenutku, dok bi brodovima zemalja koje se smatraju neprijateljskim bio onemogućen prolaz ukoliko ne plate ratnu odštetu.
Istovremeno, drugim plovilima bio bi dozvoljen prolazak samo uz prethodno odobrenje i dozvolu Irana, rekao je Hadžibabaei, prenela je Al Džazira. Zamenik predsednika parlamenta naveo je da će zakon biti usklađen sa međunarodnim pravom i pravima susednih zemalja, ali da se režim plovidbe kroz moreuz neće vratiti na stanje pre rata.
