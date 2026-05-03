Amerikanci besni na Trampa: Raste zabrinutost zbog rata
VEĆINA odraslih građana Sjedinjenih Američkih Država smatra da je odluka američkog predsednika Donalda Trampa o napadu na Iran bila pogrešna, pokazuju danas rezultati istraživanje javnog mnjenja koje su sproveli Vašington post, ABC Njuz i Ipsosa, dok rat ulazi u treći mesec, a cene goriva nastavljaju da rastu.
Prema rezultatima ankete 61 odsto odraslih Amerikanaca ocenilo je da je upotreba vojne sile protiv Irana bila greška, dok 36 odsto smatra da je odluka bila ispravna.
Istovremeno, 19 odsto ispitanika veruje da su američke vojne akcije ove godine u Iranu bile uspešne, 41 odsto kaže da je prerano za procenu, a 39 odsto ocenjuje da nisu bile uspešne.
Republikanci uglavnom podržavaju Trampa jer njih 79 odsto smatra da je odluka o upotrebi sile bila ispravna.
Ipak, kako ističe Politiko, poverenje građana u ostvarenje glavnog cilja, sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje, ostaje nisko.
Samo osam odsto ispitanika izjavilo je da je "veoma uvereno" da bi eventualni sporazum o okončanju rata to i obezbedio.
Takođe, 60 odsto ispitanika veruje da vojna akcija povećava rizik od recesije u SAD, dok 37 odsto smatra da će taj rizik biti smanjen ili da neće biti uticaja.
Anketa Vašington posta, ABC Njuza i Ipsosa sprovedena je od 24. do 28. aprila na uzorku od 2.560 odraslih građana SAD, uz marginu greške od plus ili minus dva procentna poena.
(Tanjug)
