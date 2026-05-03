Kina kopira Ameriku! Monroova doktrina na mandarinskom – Peking preuzima kontrolu u Aziji (VIDEO)

DEBATA o tome čemu je zapravo namenjena kineska vojska stalno daje pogrešan odgovor jer stalno postavlja pogrešno pitanje. Globalna projekcija moći ili regionalni izvršilac — izaberite jedno.

Foto: Vikipedija CC4.0/N509FZ

Taj okvir dominira krugovima tink-tenkova, oblikuje argumente o raspoloženju sile u Vašingtonu i pokreće neke od anksioznijih tajvanskih planova za nepredviđene situacije koji trenutno kruže kroz INDOPACOM. Iskrivljenje je konkretno: gura američke nabavke ka platformama za projekciju moći i dalje od arhitekture poricanja koja bi zapravo bila važna u borbi u Zapadnom Pacifiku. Peking ne bi mogao da osmisli korisniju analitičku grešku čak i da je pokušao.



Uklonite mandarinski, i putanja NOAK je gotovo zamorna.

Svaka velika ekonomija koja je akumulirala ozbiljnu industrijsku težinu u modernoj eri pretvorila je tu industrijsku težinu u vojni domet. Britanija je to učinila posle Vaterloa. Sjedinjene Države su to učinile posle 1898. Gorškov je gurnuo sovjetsku mornaricu u okeane do kojih Crvena armija nikada nije marila. Ekonomije u razvoju grade mornarice. Mehanizam se ne menja.

Kina je prešla prag BDP-a. NLA je sledila. Vašington je decenijama insistirao da će ekonomski razvoj dovesti do političke liberalizacije. Ispostavilo se da proizvodi udarne grupe nosača aviona. Iznenađenje pripada teoriji, a ne Kini.

Britaniji je bila potrebna globalna imperija. Sjedinjenim Državama je bila potrebna mornarica na dva okeana i na kraju planetarna mreža baza. To su bili režijski troškovi neophodnosti svuda - ogromni, održivi i na duge staze iscrpljujući.

Kineski ključni interesi su geografski koncentrisani na način koji je istorijski neuobičajen za silu njene ekonomske težine. Tajvan. Južno kinesko more. Prvi i drugi ostrvski lanac. Čitava strateška nagrada nalazi se u dometu kopnenih sistema. Pekingu nije potrebna sila dizajnirana da deluje svuda. Potrebna mu je sila dizajnirana da učini jedan region preskupim za borbu - fundamentalno drugačiji i daleko jeftiniji problem dizajna.

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña/Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Cesar Nungaray/U.S. Navy

Svaki prethodni izazivač među velikim silama na kraju se susreo sa trenjem projektovanja sile na daljinu.

Kina je strukturirala svoju vojsku kako bi u potpunosti izbegla taj problem. Arhitektura A2/AD (Sprečavanje pristupa i kontrola područja), raketne snage izgrađene da potisnu američke nosače aviona van njihovog efektivnog radijusa udara, podmornička flota optimizovana za uskraćivanje pristupa moru, a ne za kontrolu mora - regionalna vojska sa globalnim posledicama.

Razlika u troškovima između tog dizajna i istinski ekspedicionog je mesto gde zapravo leži dugoročna konkurentska prednost Pekinga. Kina može da održi ovu konkurenciju bez imperijalnog prenaprezanja koje je ispraznilo svakog prethodnog izazivača. To nije slučajnost. To je strategija.

Foto: Vikipedija/Photograph provided to CRS by Navy Office of Legislative Affairs





Geografski argument ima ekonomsku dimenziju koja ne dobija dovoljno težine.

Azijsko-pacifički region generiše većinu globalnog ekonomskog rasta. Južno kinesko more nosi između tri i pet biliona dolara godišnje pomorske trgovine. Ekonomije koje zavise od tih linija - Japan, Južna Koreja, Australija, Filipini - nisu periferni akteri. Održavajte kredibilnu sposobnost da ugrozite te linije komunikacije i imaćete prednost nad globalnom ekonomijom koju nijedan atlantski aranžman baza ne može da ponovi.

Američka hemisferska hegemonija pod Monroovom doktrinom nije bila plafon američke moći - to je bio temelj na kojem je izgrađen globalni domet. Kina sprovodi isti niz.

DF-21D drži američke nosače aviona na operativnoj udaljenosti bez potrebe za ekspedicionom vojskom. Sporazumi o lukama duž obale Indijskog okeana pružaju logistički pristup bez stalne obaveze baziranja. Model nije nov. Samo je zastava nova.

Foto printscreen youtube MILITARY NEWS UPDATE





Dakle - globalna uloga ili azijski hegemon? Pretpostavka je pogrešna, a troškovi njenog održavanja su konkretni.

Vašington nastavlja da dizajnira za konkurenta koji želi da projektuje moć globalno, jer je to arhitektura pretnje protiv koje američki planeri znaju kako da grade. To je sovjetski šablon. To nije kineski šablon.

Kina ne mora da izaziva Sedmu flotu u istočnom Pacifiku da bi postigla svoje ciljeve. Potrebno je da jedan region - onaj koji generiše većinu svetske ekonomske aktivnosti - učini preskupim za odbranu pod trenutnim uslovima.

Pogrešno tumačenje strategije proizvodi pogrešno raspoređen odgovor. Odbrambeni stav kalibrisan protiv globalnog izazivača generiše pogrešnu silu za pogrešnu geografiju — i kada se test dogodi u teatru vojnih dejstava oblikovanom raketama sa kopna, a ne prisustvom nosača aviona, to neusklađenje neće biti teoretsko.

Kineska strategija je razumljiva. Već neko vreme jeste.

Pitanje je da li će Vašington rešiti debatu pre nego što to učini Zapadni Pacifik.



(19fortyfive.com/Dr Endru Latam)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje