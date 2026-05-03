Ima mrtvih: Pucnjava u Tuzli

JEDNA osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Miladije u Tuzli, saopštila je danas lokalna policija.

U saopštenju operativnog centra policijske uprave Tuzlanskog kantona, potvrđeno je da se pucnjava dogodila u subotu oko 22.45 sati, kao i da je jedna osoba smrtno stradala, prenosi portal Klix.ba.

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodila svađa između dve muške osobe, usledila je upotreba automatskog oružja, a jedan učesnik svađe je smrtno stradao.

Uviđaj na mestu zločina su izvršili pripadnici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.