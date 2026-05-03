Veliko arheološko otkriće: U Norveškoj pronađeno najveće nalazište novčića iz doba Vikinga
U JUGOISTOČNOJ Norveškoj otkriven je lokalitet s vrednim srebrnim novčićima iz doba Vikinga, koji se prema dosadašnjim analizama smatra najvećim takvim nalazištem u istoriji te zemlje, saopštili su danas arheolozi.
Na lokalitetu u blizini mesta Rena u oblasti Esterdalen do sada je pronađeno ukupno 3.150 srebrnih novčića, koji potiču iz perioda između 980. i 1050. godine, odnosno iz vremena Vikinga, piše Špigel
-Ovo je potpuno jedinstven nalaz, nešto što se verovatno doživi samo jednom u karijeri, izjavila je arheološkinja Mej-Tuve Smiset.
Najveći deo pronađenih kovanica potiče iz Nemačke i Engleske, dok su pojedine izrađene u Danskoj i Norveškoj.
Među njima su i novčići kovani za vreme vladavine kralja Engleske i Norveške Knuta Velikog (994-035), kralja Engleske Etelreda Nespremnog (968-1016), kralja Nemačke Otona III (980-1002) i Haralda III Strogog (1015-1066).
Stručnjaci navode da Norveška oko 1000. godine nije imala sopstveni monetarni sistem, pa su u opticaju uglavnom bile strane kovanice, što se promenilo tek tokom vladavine Haralda III Norveškom (1046–1066), a pretpostavlja se da je blago zakopano upravo u tom periodu.
Dalja arheološka istraživanja su planirana kako bi se utvrdilo da li na lokalitetu ima još skrivenih kovanica, kao i da li postoje tragovi koji bi mogli da objasne zašto je blago zakopano.
Lokalitet je privremeno zatvoren za javnost radi zaštite.
(Tanjug)
