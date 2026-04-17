Francuska ministarka: Evropske zemlje spremne za deminiranje Ormuskog moreuza
EVROPSKE zemlje, uključujući Belgiju, Holandiju i Francusku, imaju kapacitete za deminiranje i mogu da doprinesu obezbeđivanju slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz, izjavila je francuska ministarka odbrane Katrin Votren.
Votren je u intervjuu za francusku televiziju TF1 navela da bi evropske države mogle da obezbede i podršku u vidu pratnje brodova i operacija za siguran prolaz kroz moreuz, naglašavajući da bi takve aktivnosti bile isključivo "defanzivne" prirode.
Kako je rekla, tema će biti razmatrana danas na sastanku u Parizu na kojem učestvuje oko 40 zemalja, preneo je Rojters.
Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo predsedavaju tim skupom, čiji je cilj da se pokaže spremnost evropskih saveznika da doprinesu obnavljanju slobode plovidbe kroz strateški važan Ormuski moreuz, kroz koji prolazi otprilike petina svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom.
- Ne smemo da zaboravimo prekid vatre. Naprotiv, moramo da učinimo sve da osiguramo da se on poštuje... Situacija u Libanu je apsolutno dramatična, i to mislim iskreno - navela je Votren na mreži Iks.
Ona je naglasila da niko ne može da dovede u pitanje odnos između Francuske i Libana, jer postoje "zajednička istorija i partnerstvo koje ništa ne može da izbriše".
(Tanjug)
