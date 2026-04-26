Izraelska policija oduzela zastavu Mađarske demonstrantu: On opisao detalje skandala

IZRAELSKA policija je prošle nedelje oduzela mađarsku zastavu od jednog antivladinog demonstranta, tvrdeći da previše liči na palestinsku zastavu i da bi mogla da izazove "provokaciju", piše list Harec.

Tanjug/AP/Mikala Compton

Prema izveštaju, policajci su prišli čoveku koji je mahao mađarskom zastavom tokom demonstracija prošle subote na raskrsnici Karkur na severu Izraela i zahtevali da im preda zastavu.

- Kada sam mu objasnio da je to mađarska zastava, rekao je: 'Vi to možda razumete, ali drugi ne'. Predložio sam da vratim zastavu u auto, ali je on to odbio i konfiskovao je. Tek kada su demonstracije završene, popustio je na moj zahtev i vratio mi zastavu - naveo je demonstrant.

Harec navodi da izraelska policija nije odgovorila na zahtev za komentar u vezi sa navodnom konfiskacijom zastave demonstranta. List podseća da je nedavno priveden stanovnik centralnog izraelskog grada Modin zbog nošenja kipe na kojoj je bila prikazana palestinska zastava pored izraelske, a kasnije je isekla versko pokrivalo za glavu kako bi uklonila simbol.

I mađarska i palestinska zastava imaju zelenu, belu i crvenu boju, mada je njihov raspored drugačiji i mađarska zastava ne sadrži crnu boju. Isticanje palestinske zastave nije ilegalno u Izraelu, ali policija redovno oduzima zastave na protestima, tvrdeći da remete mir, navodi Herec.

(Tanjug)