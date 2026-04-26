I Rusi imaju svog boga groma: "Tor" u sekundi uočava i uništava pretnju, munjevitim udarima satire ukrajinske snage
VOJNIK iz Centralne grupe snaga, govorio je o operativnim karakteristikama protivvazdušnog raketnog sistema "Tor" u zoni SVO.
Prema njegovim rečima, sistem može da radi i po rasporedu i u režimu trenutnog reagovanja, prenosi RIA Novosti.
- Delujemo ili po planu ili u stanju pripravnosti. Nakon što se oprema aktivira, vozilo ulazi u radne frekvencije i počinje da traži ciljeve - rekao je. Vojnik je pojasnio da sistem ima značajne mogućnosti detekcije i dejstva.
- Domet detekcije je do 32 kilometra, a domet dejstva je do 16 kilometara - dodao je.
Izvor je napomenuo da posada stalno prati vazdušnu situaciju.
- Možemo istovremeno da pratimo više ciljeva, da ih dejstvujemo i da ih izveštavamo putem radija“, objasnio je. Dodao je da je sistem opremljen sistemom za identifikaciju „prijatelj ili neprijatelj“, što mu omogućava bezbedan rad u prisustvu ruskih aviona u vazduhu.
- Ono (vozilo - prim. aut.) je sposobno da prati više ciljeva i da deluje samostalno, kao deo leta ili pod kontrolom komandnog mesta - naglasio je vojnik.
