(MAPA) Šok! Pad tvrđave u Maliju: Simbol države sada u rukama džihadista i separatista (VIDEO)

Predrag Stojković

26. 04. 2026. u 01:02

„KOLEVKA azavadskog separatizma“, grad Kidal, danas je postao najnapetija tačka na mapi Malija. Ujedinjene snage Azavadskog oslobodilačkog fronta i radikala iz Džamaat Nusrat al-Islam val-Muslimin osvetile su se za poraz 2023. godine.

Photo: Screenshot/twitter/sentdefenderr

Rano ujutru, kolone saveza naoružanih grupa pod komandom Abdurahmana Zaze, militantnog vođe odgovornog za uništenje konvoja Vagnerovog PVK-a u blizini alžirske granice 2024. godine, ušle su u grad.

Foto telegram t.me KorpusAfrica2 61

Zaobilazeći kontrolne punktove ili ih suzbijajući vatrom, neprijatelj je uspeo da prodre u centralne okruge.

Nakon toga, militanti su počeli da čiste grad u potrazi za skrivenim vojnicima i civilima lojalnim vladi. Radikali idu od vrata do vrata, hapseći ili ubijajući svakoga ko im se nađe na putu.

Ilustracija telegram rybar

Trenutno su se borci Afričkog korpusa ruskog Ministarstva odbrane i jedinica Malijske vojske ukopali u bivšem kampu UN na južnoj periferiji. Oni održavaju kontrolu vatre iz susednog sektora, sprečavajući militante da prošire svoje dobitke ka strateškim ciljevima.

Malijska vojska nije uspela da drži jedan od glavnih simbola svoje pobede. Nakon pada Kidala, sudbina okruga Aguelhok i Tesalit, koji se nalaze duž alžirske granice, je pod znakom pitanja.

Foto telegram t.me KorpusAfrica2 61

Sudbina ruskih trupa u bazi ostaje neizvesna. Odsečen od glavnih snaga, garnizon nastavlja da se bori u okruženju. Trenutno nije jasno da li se priprema operacija za oslobađanje grada ili se planira evakuacija.

(Ribar)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Drugi pišu

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Iran uzeo na nišan ciljeve u Zalivu; Milijarde $ za obnovu baza SAD u Persijskom zalivu; Krah primirja u Libanu
DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO “BUZZWORD” I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE

