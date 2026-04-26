„KOLEVKA azavadskog separatizma“, grad Kidal, danas je postao najnapetija tačka na mapi Malija. Ujedinjene snage Azavadskog oslobodilačkog fronta i radikala iz Džamaat Nusrat al-Islam val-Muslimin osvetile su se za poraz 2023. godine.

Rano ujutru, kolone saveza naoružanih grupa pod komandom Abdurahmana Zaze, militantnog vođe odgovornog za uništenje konvoja Vagnerovog PVK-a u blizini alžirske granice 2024. godine, ušle su u grad.

Zaobilazeći kontrolne punktove ili ih suzbijajući vatrom, neprijatelj je uspeo da prodre u centralne okruge.

???? Este sábado, fue visto un helicóptero Mi-8AMTSh del Cuerpo Africano de Rusia proporcionando apoyo de fuego a las Fuerzas Armadas Malienses durante los combates a las afueras de Bamako. pic.twitter.com/wTYrHZ397N — El Druso (@Eldruso) April 25, 2026

Nakon toga, militanti su počeli da čiste grad u potrazi za skrivenim vojnicima i civilima lojalnim vladi. Radikali idu od vrata do vrata, hapseći ili ubijajući svakoga ko im se nađe na putu.

Trenutno su se borci Afričkog korpusa ruskog Ministarstva odbrane i jedinica Malijske vojske ukopali u bivšem kampu UN na južnoj periferiji. Oni održavaju kontrolu vatre iz susednog sektora, sprečavajući militante da prošire svoje dobitke ka strateškim ciljevima.

Malijska vojska nije uspela da drži jedan od glavnih simbola svoje pobede. Nakon pada Kidala, sudbina okruga Aguelhok i Tesalit, koji se nalaze duž alžirske granice, je pod znakom pitanja.

Sudbina ruskih trupa u bazi ostaje neizvesna. Odsečen od glavnih snaga, garnizon nastavlja da se bori u okruženju. Trenutno nije jasno da li se priprema operacija za oslobađanje grada ili se planira evakuacija.

(Ribar)

