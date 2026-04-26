(MAPA) Šok! Pad tvrđave u Maliju: Simbol države sada u rukama džihadista i separatista (VIDEO)
„KOLEVKA azavadskog separatizma“, grad Kidal, danas je postao najnapetija tačka na mapi Malija. Ujedinjene snage Azavadskog oslobodilačkog fronta i radikala iz Džamaat Nusrat al-Islam val-Muslimin osvetile su se za poraz 2023. godine.
Rano ujutru, kolone saveza naoružanih grupa pod komandom Abdurahmana Zaze, militantnog vođe odgovornog za uništenje konvoja Vagnerovog PVK-a u blizini alžirske granice 2024. godine, ušle su u grad.
Zaobilazeći kontrolne punktove ili ih suzbijajući vatrom, neprijatelj je uspeo da prodre u centralne okruge.
Nakon toga, militanti su počeli da čiste grad u potrazi za skrivenim vojnicima i civilima lojalnim vladi. Radikali idu od vrata do vrata, hapseći ili ubijajući svakoga ko im se nađe na putu.
Trenutno su se borci Afričkog korpusa ruskog Ministarstva odbrane i jedinica Malijske vojske ukopali u bivšem kampu UN na južnoj periferiji. Oni održavaju kontrolu vatre iz susednog sektora, sprečavajući militante da prošire svoje dobitke ka strateškim ciljevima.
Malijska vojska nije uspela da drži jedan od glavnih simbola svoje pobede. Nakon pada Kidala, sudbina okruga Aguelhok i Tesalit, koji se nalaze duž alžirske granice, je pod znakom pitanja.
Sudbina ruskih trupa u bazi ostaje neizvesna. Odsečen od glavnih snaga, garnizon nastavlja da se bori u okruženju. Trenutno nije jasno da li se priprema operacija za oslobađanje grada ili se planira evakuacija.
(Ribar)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Vojska Malija: Evo kakva je situacija nakon terorističkih napada
25. 04. 2026. u 16:35
Amerika neće moći da ratuje? Pentagon ostaje bez raketa – proizvodnja ne prati potrošnju!
21. 04. 2026. u 22:33
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
