Ovo je napadač koji je otvorio vatru na Trampovoj večeri! Predsednik SAD objavio fotografiju, policija otkrila šokantne detalje

NAPADAČ koji je otvorio vatru tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće identifikovan je kao Kol Tomas Alen, 31-godišnjak iz Toransa u Kaliforniji, saopštili su američki zvaničnici.

Alen je, prema navodima policije, bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa kada je pokušao da prođe kroz kontrolni punkt Tajne službe u hotelu Vašington Hilton, gde se u tom trenutku održavao skup na kojem je bio američki predsednik Donald Tramp, navodi Vašington post.

Pokušao da se probije ka sali

Incident se dogodio tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, jednog od najpoznatijih događaja u Vašingtonu, koji okuplja novinare, političare i najviše zvaničnike američke administracije.

Prema preliminarnim informacijama, Alen je prošao kroz bezbednosni punkt u hotelskom lobiju i krenuo u pravcu sale u kojoj se održavao događaj. Vršilac dužnosti šefa Metropolitenske policije Džeferi Kerol rekao je da istražitelji veruju da je osumnjičeni delovao sam i da nije bilo naznaka da je još neko učestvovao u napadu.

- Znamo da je trčao u pravcu sale - rekao je Kerol, navodeći da su pripadnici Tajne službe presreli napadača i razmenili vatru sa njim.

Američki mediji navode da osumnjičeni nije pogođen u razmeni vatre, ali je posle hapšenja prebačen u bolnicu na procenu. Prema navodima Gardijana, reč je o 31-godišnjem nastavniku iz Toransa u Kaliforniji.

Agent Tajne službe pogođen u pancir

Jedan uniformisani pripadnik Tajne službe pogođen je tokom pucnjave, ali ga je zaštitio pancir. Donald Tramp je kasnije izjavio da je agent pogođen iz neposredne blizine moćnim oružjem, ali da je pancir zaustavio metak.

- Pogođen je iz veoma male udaljenosti veoma snažnim oružjem i pancir je uradio posao - rekao je Tramp.

Američki predsednik je dodao da je razgovarao sa povređenim agentom i da je on u dobrom stanju.

- Dobro je, u odličnoj je formi i veoma je raspoložen - rekao je Tramp.

Alen je, prema navodima policije, oboren na zemlju i uhapšen nakon intervencije pripadnika bezbednosnih službi. Kod njega su pronađeni sačmarica, pištolj i više noževa, što je dodatno pojačalo sumnje da je planirao ozbiljan napad na događaj visokog rizika.

Soba u hotelu obezbeđena, kuća u Kaliforniji pod istragom

Policija veruje da je osumnjičeni bio gost hotela Vašington Hilton. Kerol je rekao da je soba koja se povezuje sa napadačem obezbeđena i da će istražitelji sprovesti proceduru kako bi utvrdili šta se nalazilo unutra.

Prema navodima Gardijana, Donald Tramp je rekao da agenti FBI pretresaju kuću osumnjičenog u Kaliforniji. Isti izvor navodi da je Alen identifikovan kao Kol Tomas Alen, 31-godišnjak iz Toransa, pozivajući se na Asošijeted pres i više američkih medija.

Tužiteljka za Distrikt Kolumbija Džinin Piro izjavila je da se osumnjičeni suočava sa preliminarnim optužbama za krivična dela povezana sa vatrenim oružjem i napadom. Prema Vašington postu, očekuje se da će Alen biti optužen po dve tačke za upotrebu vatrenog oružja tokom krivičnog dela nasilja i po jednoj tački za napad na federalnog službenika opasnim oružjem.

