Katastrofa Denvera! Nikola Jokić nije Supermen, ne može sve sam (VIDEO)
Košarkaši Minesote pobedili su na svom parketu ekipu Denvera rezultatom 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18) u četvrtoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Timbervulvsi sada vode sa 3:1 u seriji.
Još samo jedna pobeda deli Minesotu od plasmana u narednu rundu NBA plej-ofa.
Timbervulvsi su nanizali treći trijumf u seriji protiv Denvera, sačuvali su pred svojim navijačima prednost "brejka" stečenu u "Bol areni" i već u utorak će biti u prilici da na istom mestu završe posao i eliminišu Nagetse, brže i lakše nego što je bilo ko očekivao.
Gotovo izvesno se niko ne bi kladio ni da će Denver neverovatnom partijom uništiti Ajo Dosunmu koji je sa 43 postignuta poena debelo nadmašio svoj rekord karijere.
Pogodio je 13 šuteva iz 17 pokušaja (5/5 za tri poena) i zabeležio drugi najbolji poenterski učinak sa klupe u istoriji NBA plej-ofa.
Dvocifreni su među "vukovima" bili još Naz Rid sa 17, Džulijus Rendl sa 15 i Džejden Makdenijels sa 12 poena.
Domaćin je upisao u statistiku čak 12 skokova više od rivala i sveo je Nagetse na svega šest ubačenih trojki iz 28 pokušaja. Dvocifren broj promašenih šuteva iz igre imali su i Džamal Mari i Nikola Jokić, mada je Kanađanin stigao da sakupi 30, a Somborac 24 poena.
Srpski centar je uhvatio 15 lopti i samo jedna asistencija delila ga je od tripl-dabl učinka, ali mučio se da pored čvrste odbrane Minesote pronađe pravi napadački ritam i produktivnost. Ako se izuzme osam precizno izvedenih slobodnih bacanja, iz igre je pogodio svega osam šuteva iz 22 pokušaja (0/3 za tri poena).
"Vukovi" su utakmicu otvorili vođstvom od 5:0, što je dugo bila i najubedljivija prednost neke ekipe u prilično izjednačenom prvom poluvremenu. Smenjivali su se rivali u vođstvu, ali češće je zaliha bila na strani Denvera.
Čim je počelo drugo poluvreme umakli su Nagetsi i do najubedljivijih plus sedam, ali u finišu trećeg kvartala Minesota je napravila preokret, da bi u odlučujućih 12 minuta uspostavila potpunu dominaciju na terenu. Svela je indisponirani tim iz Kolorada na mršavih 18 poena i uvećala razliku do maksimalnih i konačnih plus 16 - 112:96.
Sve što su Timbervulvsi uradili dodatno dobija na težini uz činjenicu da je Donte Divinćenco povredio Ahilovu tetivu praktično čim je meč počeo, dok je u završnici prvog poluvremena zbog povrede kolena put svlačionice morao da pođe i Entoni Edvards.
Pred sam kraj utakmice bilo je i tenzije, koškanja i nagurivanja. Nikola Jokić je zamerio Makdenijelsu što je poentirao u poslednjim sekundama, kada je već sve bilo jasno i rešeno. Zatrčao se prema njemu, a onda su se umešali i svi ostali igrači oba tima. Nakon što su sudije pogledale snimak Jokić je zaradio isključenje.
U narednu rundu plej-ofa proći će tim koji sakupi četiri pobede, a peta utakmica je na programu u utorak od 4.30 po srednjoevropskom vremenu. Domaćin će biti Denver.
NBA plej-of, nedelja:
Minesota - Denver 112:96 (3:1)
Toronto - Klivlend 19.00 (1:2)
Portland - San Antonio 21.30 (1:2)
