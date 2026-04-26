Haos u Pentagonu: Tramp otpustio ministra – „Zlatna flota“ doživela krah!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp otpustio je svog ministra mornarice nakon što nije uspeo da isporuči plan za izgradnju nove klase bojnih brodova u „gotovo nemogućem roku“, objavio je Njujork tajms u četvrtak, pozivajući se na visoke zvaničnike odbrane i administracije.

Foto: Vikipedia/U.S. Navy

U decembru je američki predsednik otkrio planove za futuristički novi ratni brod koji bi bio naoružan višestrukim najsavremenijim oružjem poput laserskih borbenih sistema, šinskog oružja i hipersoničnih raketa. Zvao bi se Trampova klasa i bio bi sidro nove „Zlatne flote“, rekao je.

Tadašnji ministar mornarice Džon Felan, takođe govoreći na objavljivanju, obećao je „najveći, najsmrtonosniji, najsvestraniji i najlepši ratni brod bilo gde“.

Prema Tajmsu, milijarder investitor koji je postao pomorski administrator trebalo je da isporuči prvi bojni brod, za koji se očekuje da će koštati oko 17 milijardi dolara, do 2028. godine.

U sredu je Tramp otpustio Felana nakon što se „mučio da smisli plan za isporuku brodova u gotovo nemogućem roku koji je gospodin Tramp zahtevao“, napisao je list.

Visoki vojni zvaničnici su rekli da američka brodogradnja „nema ni blizu kapaciteta da izgradi tehnološki napredan bojni brod kakav gospodin Tramp zamišlja u narednih nekoliko godina“, napisao je Tajms.

Kada je Felan to shvatio, došao je kod Trampa predlažući da se Vašington obrati evropskim brodogradilištima za pomoć kako bi ispunio predsednikov rok, napisao je Tajms. Predsednik je navodno to odbio, pošto je prethodno insistirao da se brod gradi u SAD sa američkim čelikom.

Felanovo svrgavanje ubrzali su njegovi „neprijatelji u Pentagonu“, uključujući ministra rata Pita Hegseta i njegovog zamenika Stivena Fajnberga, prema Tajmsu. Hegset je smatrao da je milijarder previše zaobišao lanac komandovanja iskorišćavajući svoj lični odnos sa Trampom, napisao je Aksios u sredu.

Američka brodograda suočila se sa izazovima poslednjih godina.

Program razarača klase Zumvalt, nekada namenjen proizvodnji desetina naprednih stelt brodova, smanjen je na samo tri broda nakon što su troškovi naglo porasli i pojavili se tehnički problemi. Čitav program je koštao poreske obveznike SAD oko 24,5 milijardi dolara, prema pregledu GAO iz 2018. godine.

Prošle nedelje, u požaru na brodu USS Zumwalt povređena su najmanje tri mornara, izvestio je USNI. Obim štete na brodu se još uvek utvrđuje, navodi se u saopštenju.

(rt.com)

