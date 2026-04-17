Zapalio se američki nosač aviona: Nekoliko mornara teško povređeno

VELIKI požar je izbio u utorak na nuklearnom nosaču aviona "Dvajt Ajzenhauer" tokom planiranog tehničkog održavanja.

Foto: U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Eric S. Powell/ Released

Tri mornara su povređena, saopštio je Institut američke mornarice, pozivajući se na predstavnika mornarice.

- Na nosaču aviona "Dvajt Ajzenhauer" ove nedelje je izbio požar tokom planiranog tehničkog održavanja u mornaričkom brodogradilištu Norfolk u Portsmutu, država Virdžinija - navodi se u saopštenju.

Prema rečima predstavnika mornarice, posada broda i osoblje brodogradilišta brzo su lokalizovali i ugasili požar.

(RIA Novosti)

