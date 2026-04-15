Psihički problemi predsednika SAD? Tramp žali što Ormuski moreuz ne može biti preimenovan u njegovu čast

15. 04. 2026. u 16:51

Američki predsednik Donald Tramp je sa žaljenjem izjavio da Ormuski moreuz ne može biti preimenovan u „Trampov moreuz“.

Психички проблеми председника САД? Трамп жали што Ормуски мореуз не може бити преименован у његову част

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Mogli biste ga nazvati Ormuskim moreuzom ili Ormuškim moreuzom. Pitao sam: 'Šta je bolje?' Rekli su: 'Sve je u redu.' Ali jedino što ne mogu da ga nazovu je Trampov moreuz. Ne sviđa im se ta ideja - rekao je za Foks biznis.

Tramp je ranije izrazio spremnost da finansira izgradnju železničkog tunela u Njujorku samo pod uslovom da ključni transportni objekti budu nazvani po njemu.

U januaru je Tramp prisustvovao ceremoniji preimenovanja bulevara na Floridi u njegovu čast.

Obaveza da se ima stav

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji.“

15. 04. 2026. u 17:28

