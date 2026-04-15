Svet

Predsednik Amerike kao papiga: NATO mu zadaje velike muke

Танјуг

15. 04. 2026. u 09:18

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da NATO nije bio tu za SAD i da će tako biti i u budućnosti.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- NATO nije bio tu za nas, i neće biti tu za nas ni u budućnosti - naveo je Tramp na mreži Trut Socijal.

Tramp je i pre nekoliko dana kritikovao NATO, i to nakon sastanka sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom, navodeći da NATO "nije bio tu" kada je bio potreban Sjedinjenim Američkim Državama, povodom rata u Iranu.

