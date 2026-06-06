Svet

SAZVANA HITNA SEDNICA SAVETA BEZBEDNOSTI UN ZBOG RUSIJE: Napadi paralisali Ukrajinu, sprema se katastrofa

Симеуновић А. Милош

06. 06. 2026. u 09:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvaće hitan sastanak kako bi se razmotrili nedavni napadi velikih razmera Rusije na ukrajinske gradove, objavio je 5. juna ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha.

САЗВАНА ХИТНА СЕДНИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН ЗБОГ РУСИЈЕ: Напади паралисали Украјину, спрема се катастрофа

Foto: Loey Felipe/Xinhua News/Profimedia

Sastanak je zatražila Ukrajina i biće održan 8. juna.

 - Najnoviji talas ruskih udara je još jedan podsetnik da Moskva nastavlja da bira eskalaciju umesto mira i teror umesto diplomatije - rekao je Sibiha, preneo je Kijev independent.

 - Kontinuirani međunarodni pritisak na Rusiju ostaje neophodan za obnavljanje poštovanja Povelje UN i unapređenje značajnog predloga predsednika (Vladimira) Zelenskog Ruskoj Federaciji da se okonča rat - navodi se. 

Hitni samit dolazi nakon dva velika ruska vazdušna napada na Ukrajinu, pokrenuta u razmaku od samo nedelju dana, 24. maja i 2. juna, respektivno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO MOŽDA NISTE OČEKIVALI: Evo od koje reprezentacije Srbi očekuju da napravi iznenađenje na Svetskom prvenstvu, a nije Danska

OVO MOŽDA NISTE OČEKIVALI: Evo od koje reprezentacije Srbi očekuju da napravi iznenađenje na Svetskom prvenstvu, a nije Danska