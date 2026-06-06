SAZVANA HITNA SEDNICA SAVETA BEZBEDNOSTI UN ZBOG RUSIJE: Napadi paralisali Ukrajinu, sprema se katastrofa

SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvaće hitan sastanak kako bi se razmotrili nedavni napadi velikih razmera Rusije na ukrajinske gradove, objavio je 5. juna ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha.

Foto: Loey Felipe/Xinhua News/Profimedia

Sastanak je zatražila Ukrajina i biće održan 8. juna.

- Najnoviji talas ruskih udara je još jedan podsetnik da Moskva nastavlja da bira eskalaciju umesto mira i teror umesto diplomatije - rekao je Sibiha, preneo je Kijev independent.

- Kontinuirani međunarodni pritisak na Rusiju ostaje neophodan za obnavljanje poštovanja Povelje UN i unapređenje značajnog predloga predsednika (Vladimira) Zelenskog Ruskoj Federaciji da se okonča rat - navodi se.

Hitni samit dolazi nakon dva velika ruska vazdušna napada na Ukrajinu, pokrenuta u razmaku od samo nedelju dana, 24. maja i 2. juna, respektivno.