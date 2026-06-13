Politika

STUDENTSKO BLOKADERSKA PATOLOGIJA I NJIHOVE FABRIKE LAŽI! Svaki drugi dan neka nova glupost (FOTO)

В. Н.

13. 06. 2026. u 09:27

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NEMA dana da ne svedočimo koliko blokaderski megafoni N1 i Nova mrze sve ono što je dobro za Srbiju, i što našu zemlju vodi napred.

СТУДЕНТСКО БЛОКАДЕРСКА ПАТОЛОГИЈА И ЊИХОВЕ ФАБРИКЕ ЛАЖИ! Сваки други дан нека нова глупост (ФОТО)

Foto: Printskrin

Studentsko blokaderska patologija i njihove fabrike laži!

Takođe, ne treba zaboraviti da svaki dan svedočimo i tome da oni što su govorili juče, danas i sutra može biti potpuno drugačije predstavljeno.

Evo i najnovijeg primera i za to.

Do pre samo mesec dana svaki dan su ponavljali kako Srbija ima loše odnose sa Amerikom.

Foto: Printskrin

Onda je lično Donald Tramp demantovao njihove laži kada je objavio intervju predsednila Aleksandra Vučića.

I, šta se onda dogodilo?! Onda su počeli ti isti N1 i Nova da kukaju kako nije dobro graditi dobre odnose s Amerikom!

Foto: Printskrin

U prilog tome govori sledeće:

Danas je na naslovnoj strani studentsko bloakderske Nove osvanula priča o tome da je loše da najbolje svetske kompanije iz Amrike grade Đerdap 3! A do juče su napadali Vučića zašto nema američkih investicija!

BONUS VIDEO: SRBIJA POBEĐUJE – Iz Novog Sada poslata snažna poruka jedinstva, napretka i vere u budućnost

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