STUDENTSKO BLOKADERSKA PATOLOGIJA I NJIHOVE FABRIKE LAŽI! Svaki drugi dan neka nova glupost (FOTO)
NEMA dana da ne svedočimo koliko blokaderski megafoni N1 i Nova mrze sve ono što je dobro za Srbiju, i što našu zemlju vodi napred.
Studentsko blokaderska patologija i njihove fabrike laži!
Takođe, ne treba zaboraviti da svaki dan svedočimo i tome da oni što su govorili juče, danas i sutra može biti potpuno drugačije predstavljeno.
Evo i najnovijeg primera i za to.
Do pre samo mesec dana svaki dan su ponavljali kako Srbija ima loše odnose sa Amerikom.
Onda je lično Donald Tramp demantovao njihove laži kada je objavio intervju predsednila Aleksandra Vučića.
I, šta se onda dogodilo?! Onda su počeli ti isti N1 i Nova da kukaju kako nije dobro graditi dobre odnose s Amerikom!
U prilog tome govori sledeće:
Danas je na naslovnoj strani studentsko bloakderske Nove osvanula priča o tome da je loše da najbolje svetske kompanije iz Amrike grade Đerdap 3! A do juče su napadali Vučića zašto nema američkih investicija!
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