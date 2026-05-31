OVO JE VUČIĆEV INTERVJU KOJI JE PODELIO TRAMP: Odzvanjaju reči predsednika Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je ekskluzivno za Breitbart News u svom kabinetu ovde izjavio da je američki predsednik Donald Tramp lako najpopularniji politički lider Sjedinjenih Država u njegovoj zemlji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, pri čemu tri četvrtine Srba vole Trampa i žele da pobedi. Vučić je rekao da u Srbiji Tramp ima „ubedljivo najveću podršku“ od bilo kog dela Evrope i da čak ni duboko crvene države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa Trampovom naklonošću ovde.



„Ono što mogu da kažem jeste da sam bio iznenađen nekim komentarima koji su izneti u štampi u Sjedinjenim Državama gde su neke druge evropske zemlje u prošlosti isticane kao uporišta Donalda Trampa, jer je svima nama bilo veoma očigledno da je u Srbiji imao ubedljivo najveću podršku, govoreći o predizbornoj kampanji, i ta podrška je čak i u to vreme premašila 75 procenata onih koje su utvrđene naravno - što nije bio slučaj, čak ni u Sjedinjenim Državama“, rekao je Vučić. „Nigde drugde.“Vučić je predsednik Srbije, balkanske zemlje u istočnoj Evropi koja je, iskreno, mnogo toga prošla tokom poslednjeg veka i više. Srbija je bila deo Jugoslavije, koja je podeljena nakon raspada Sovjetskog Saveza krajem 1990-ih i početkom 2000-ih, a pre toga je bila iza gvozdene zavese komunizma u Sovjetskom Savezu. Ali pre nego što je komunizam zahvatio istočnu Evropu, Srbi su stali na stranu saveznika u Drugom svetskom ratu protiv nacista - i nacija je izgubila trećinu svog stanovništva i u Prvom i ponovo u Drugom svetskom ratu. Kasnije su Sjedinjene Države predvodile NATO bombardovanje glavnog grada Srbije, Beograda, tokom administracije Bila Klintona – Klintonovi nisu nimalo popularni ovde – a sada Srbija pokušava da se pridruži Evropskoj uniji, ali se suočava sa nekim preprekama iz Brisela, jer još uvek nerešeno pitanje Kosova i dalje nadvisuje budućnost Srbije. Ipak, prosperitetna vibracija Beograda spaja ovu burnu istoriju sa modernim raskrsnicama gde se zapad susreće sa istokom, a sever sa jugom, a Vučić, predsednik zemlje poslednjih nekoliko godina, ima za cilj da strateški pozicionira Srbiju za svetao 21. vek. Vučić, strastveni šahista, prošlog vikenda je dao skoro sat vremena intervju za Breitbart News pre nego što je posetio Peking, Kina, kao jedan od prvih svetskih lidera koji se sastao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom nakon Trampove istorijske državne posete Kini u maju. Vučić je za Breitbart News rekao da postoji nekoliko razloga zašto je Tramp poštovan u Srbiji. „Reći ću vam koji su bili razlozi. Postoje tri važna razloga za to. Broj jedan je taj što su ljudi u Srbiji želeli da vide novu vrstu odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje, jer su u poslednjih 30 godina Sjedinjene Države bile viđene kao neko ko nas je ili povremeno gurao i pritiskao po mnogim različitim pitanjima, ucenjivao nas posebno tokom Klintonove ere, a u to vreme nas bombardovao i sve ostalo, i ljudi su čekali velike promene“, rekao je Vučić. „Oduvek su voleli Sjedinjene Države, uvek su voleli Ameriku, volela im se ta prelepa priča o američkom snu i želeli su da vide neku vrstu novog odnosa između naše dve zemlje. Drugo, videli su da je predsednik Tramp bio dovoljno hrabar da pokrene neka pitanja i da glasno, otvoreno i javno govori o nekim pitanjima, tradicionalno sa konzervativne tačke gledišta, na drugačiji način od onog o kome su svi ostali u Briselu i Vašingtonu pre toga govorili. Kada ovo kažem, govorim o porodičnim vrednostima, govorim o tim transrodnim - kako god to nazvali - osobama. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete: 'U redu, sada nemate samo muškarce i žene, već postoji nešto između', ljudi su zbunjeni i ljudi su želeli da čuju jasne i veoma jednostavne poruke koje je uputio predsednik Tramp. I takođe, ne zaboravite treće, radi se o hrišćanstvu i brizi o vrednostima koje pripadaju svetu hrišćana, i to je ono što se ljudima ovde takođe veoma dopalo. Postoji još nešto što su ljudi videli, a to je da je predsednik Tramp želeo da stvori mir između Ukrajine i Rusije, da je želeo da vidi mir u različitim...“ delovi sveta, i to je ono što su ljudi cenili.

To su bili glavni razlozi, naravno, a drugi je taj što su videli mogućnost izgradnje ekonomskih veza između nas i Sjedinjenih Američkih Država, imajući u vidu činjenicu da je predsednik Tramp veoma pragmatična, veoma racionalna osoba, da uvek insistira na ekonomiji, na povećanju obima, na poboljšanju trgovinskog prometa — što su sve bile sjajne vesti za srpski narod, a onda sam želeo da kažem, čak i danas, posle godinu dana ili više od godinu dana, Donald Tramp je mnogo popularniji od bilo kog, da kažem, mogućeg protivnika u budućnosti njegovom timu, MAGA timu, jer ljudi ovde veruju da je Tramp najbolji izbor za njih.



Vučić je rekao da su Srbi, s obzirom na svoju istoriju i trenutna geopolitička pitanja sa kojima se suočava nacija, veliki obožavaoci načina na koji predsednik Tramp, potpredsednik Dž. D. Vens i državni sekretar Marko Rubio rade na pritisku na Evropu na više frontova. Vučić je sedeo u prvom redu, na primer, kada je Rubio održao svoj govor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji ranije ove godine - godinu dana nakon što su Vensa kritikovali evropski lideri zbog sličnog govora. Vučić je rekao da je Rubiov mnogo topliji zagrljaj od strane istih evropskih lidera bio zato što su slušali samo ono što su želeli da čuju i da su morali da propuste da se Trampova poruka Bele kuće Evropi zapravo pooštrila i postala stroža od Vensovog obraćanja pre godinu dana do Rubiovog ove godine. Vučić je rekao da se nada da će evropski lideri shvatiti da je Trampov način rada tu da ostane i da će napustiti svoja „nostalgična osećanja“ za vremenima bivšeg predsednika Baraka Obame - nekoga ko se nikada neće vratiti u Belu kuću.



„Znate, šta je bio moj komentar posle te Rubiove sesije?“, rekao je Vučić. „Zato što je dobio veliki aplauz.“ Znate šta sam govorio svojim savetnicima, jer svuda idem da slušam ljude? Volim da slušam ljude. Mrzim duge intervjue. Moram biti veoma fokusiran, i mnogo je lakše naučiti nešto od nekoga nego samo beskrajno govoriti, ali u svakom slučaju, govorio sam svojim ljudima: „Ne znam zašto su ovi ljudi bili toliko zadovoljni govorom jer nisu razumeli njegove glavne poruke.“ Ako su pažljivo slušali njegov govor, zato što je Rubio to lepo uobličio, govoreći o dugotrajnom savezu i apsolutno svemu, ali na kraju su njegove poruke bile još teže od poruka Džej Di Vensa. Nisu bili fokusirani na suštinu. Slušali su ono što su želeli da čuju, a ne ono što je zaista rečeno. I verujem da je bilo nekih Evropljana, s vremena na vreme, koji su verovali u dugotrajni savez sa Sjedinjenim Državama, čak i tokom Bajdenove i Obamine ere, čak i kada su im čak i ti momci signalizirali da nešto nije u redu, iako nisu bili dovoljno hrabri da to otvoreno kažu, da to javno kažu, i da na taj način brane interese Amerike tako snažno kao što je to činio predsednik Tramp, ali misle da postoji tačka povratka i da će sve biti u redu kada Tramp izgubi na srednjoročnim izborima ili kada Rubio ili ko god pobedi na sledećim predsedničkim izborima. Ne, to se neće desiti. To se neće desiti, oni jednostavno ne razumeju da su interesi drugačiji i da je situacija drugačija. Samo se nadam da će neki ljudi zaboraviti na nostalgična osećanja i da će se o njima brinuti na racionalan i pragmatičan način. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Vučić je rekao da je poslednji američki predsednik koji je zvanično posetio Beograd bio Ričard Nikson — tehnički Džimi Karter je to učinio 1980. godine, ali to je bilo zato što je njegova majka prisustvovala sahrani pokojnog bivšeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita — i da se nada da će Tramp nakon Niksonove posete uslediti državna poseta Srbiji. Rekao je da će ga, ako Tramp dođe u Srbiju, dočekati najveća gomila koju je ikada video — više od 100.000 ljudi.



„Pozivam ga — pozivam ga“, rekao je Vučić kada su ga pitali da li želi da Tramp dođe u Beograd. „Bio je u poseti Poljskoj, Mađarskoj; dolazio je u nekoliko zemalja u Evropi, od Nemačke do nekih drugih zemalja, Velike Britanije naravno, Francuske, ali bih želeo da ga pozovem u Beograd, u Srbiju, i garantujem mu jednu stvar. Možete mi reći šta god želite, čak i tokom ovog intervjua, uvek ću vam pristojno odgovoriti, ali postojala bi samo jedna uvreda, samo jedna prekršaj koju možete učiniti, a to je da kažete da nismo bili dovoljno gostoljubivi ovde i garantujem - garantujem, garantujem, garantujem - predsedniku Trampu da će videti najveću gomilu, čak veću nego u Vašingtonu, kada ljudi dolaze iz svih krajeva SAD da navijaju i pevaju pesme i sve ostalo da ga pozdrave nakon što pobedi na izborima. Bilo bi to najmanje 100.000 ljudi koji će doći da ga slušaju, koji će doći da ga vide kako bi čuli neke vesti o boljim odnosima sa Sjedinjenim Državama. Nismo imali baš najbolje odnose sa Sjedinjenim Državama dugi niz godina. Pre toga, bili smo saveznici u oba rata, Prvom i Drugom svetskom ratu. Spasavali smo američke pilote tokom...“ Drugi svetski rat. Ovde u ovoj zemlji bili smo saveznici, izgubili smo trećinu našeg stanovništva u Prvom svetskom ratu. Srbi su bili jedina nacija bivše Jugoslavije koja je bila antinacistički orijentisana od samog prvog trenutka, a Beograd je bio jedina prestonica od svih prestonica bivše Jugoslavije koju su bombardovali i uništili Nemci. To bi bila lepa poseta i pravo oživljavanje snažnog i tradicionalnog prijateljstva između Sjedinjenih Država i Srbije, i mogu vam reći da ne samo to, siguran sam da će predsednik Tramp biti oduševljen tom posetom, i garantujem da sam previše ozbiljan i previše odgovoran da kažem nešto što se neće dogoditi. Ako dođe, videće nešto što nije video nigde drugde u svetu - a to je Evropa - i istovremeno verujem da bi priprema te posete sa pravom suštinom, ekonomskom saradnjom, investicijama, svim ostalim, svim drugim oblastima sa kojima smo spremni da sarađujemo, bila korisna i za velike Sjedinjene Države i za malu Srbiju, ali bi bila veoma dobra i za Sjedinjene Države. Na kraju intervjua za Breitbart News, Vučić je izazvao ovog novinara na partiju šaha u svojoj kancelariji. Vučić, kao što je već pomenuto, je plodan šahista — i pobedio je u roku od pet minuta. Na pitanje šta ljudi mogu da nauče iz šaha, rekao je „apsolutno sve“. FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ





Vučić je otvorio šahovski meč Kraljevim gambitom, čuveno smelim i agresivnim šahovskim otvaranjem, možda metaforom za njegov stil vođenja.Vučić je takođe bivši košarkaš — Srbi, koji su poznati po svojoj visini, dali su mnogo sjajnih košarkaša, uključujući centra Denver Nagetsa Nikolu Jokića — i čak i danas trenira košarku. Kada su ga pitali šta ljudi mogu da nauče iz košarke, koja je vrhunski timski sport, rekao je da je „potpuno drugačija“ od šaha.„Ovo je o saradnji, saradnji sa drugim ljudima, ovo je potpuno druga priča“, rekao je Vučić. „Postoji jedna važna i lepa poslovica koja glasi: Ako želiš da ideš brzo, ideš sam, ali ako želiš da stigneš daleko, idi zajedno sa drugima. To znači da možeš dobiti dobre statističke podatke ako igraš za sebe u košarci, ali na kraju nećeš ništa postići ako ne sarađuješ dobro sa saigračima. To je osnova, a to je i život.“On je veliki fan NBA lige i rekao je da voli Jokića. Vučić je takođe rekao da je pratio plej-of NBA lige ove godine i napomenuo da smatra da su utakmice između Oklahoma Siti Tandera i San Antonio Sparsa u finalu Zapadne konferencije bile jedne od najboljih košarkaških utakmica koje je ikada video. „Pratim NBA svake večeri“, rekao je Vučić. „Zaista volim Nikolu Jokića. Volim njegovo raspoloženje. To je nešto čemu se zaista divim. Ali gledanje ovog finala Zapadne konferencije, gde se Oklahoma igra protiv Sparsa, to je najbolja košarka. Da li sam više voleo Majkla Džordana nego Boston Seltikse od svih ostalih, čak i iz vremena Larija Berda i Kevina Mekhejla i svih ostalih — čak sam i ja bio veoma iznenađen njihovim porazom od Filadelfija 76ersa, što je bilo veoma iznenađujuće, ali nije bitno što [Džejson] Tejtum nije mogao da igra, ali je to bila loše pripremljena utakmica sa moje tačke gledišta — ali u svakom slučaju, ovu su igrali Oklahoma i Sparsi, druga i treća utakmica. Neverovatno je. To je najbolja košarka koju sam ikada video u životu. To je najbolja košarka.“Mnogo više iz Vučićevog ekskluzivnog intervjua za Brajtbart njuz, uključujući njegove misli o sastanku sa Sijem i američkim investicijama u Srbiju, uskoro će biti objavljeno.