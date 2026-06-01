TOTALNO RASULO! Nakon šamara od Zelenotorskih ostrva fudbaler napustio reprezentaciju Srbije

NOVE loše vesti za Veljka Paunovića!

Strahinja Pavlović neće igrati za Srbiju protiv Meksika... Posle užasne igra protiv Zelenortskih ostrva, još jedna loša vest. Paunović neće imati jednog iskusnog igrača.

Štoper je još ranije dogovorio sa selektorom Veljkom Paunovićem da propusti utakmicu u Toluki.

Posle 89 minuta u duelu sa Zelenortskim Ostrvima, tokom kojeg je nosio kapitensku traku, Pavlović završava sezonu. U nedelju je dres Srbije obukao 55. put.

Reprezentativci Srbije u ponedeljak rano ujutru kreću ka Meksiko Sitiju, odakle će put Toluke.

- Očekuje nas težak put i protivnik u sličnim vremenskim uslovima. Videćemo situaciju u ambulanti, imamo i jednu povredu. Očekujemo povratak Petra Stanića…“, poruka je selektora Veljka Paunovića uoči puta.

Utakmica Meksiko – Srbija na programu je 5. juna od 4,00.

