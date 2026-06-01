ŠAMAR SRBIJI! Ceo region gleda i ne veruje šta su "orlovi" uradili u Lisabonu
BRUKA i sramota!
Fudbal u Srbiji je dotakao dno. Doživeli smo i da su Zelenortska Ostrva fudbalska sila za Srbiju. Ceo region je u šoku nakon debakla "orlova" u Lisabonu - 0:3. Mediji se naslađuju još jednoj katastrofi "orlova".
Tako recimo bosanski portal Sportsport.ba navodi "Bruka, katastrofa, očaj, šamar za fudbal u Srbiji"!
"Debakl Orlova u Lisabonu: Srbija pala bez ispaljenog metka protiv Zelenortskih Ostrva", piše Klix.ba.
Hrvatski sajt 24 sata između ostalog piše "Zelenortski Otoci 'razbili' Srbe".
Hrvatske Sportske novosti objavile su naslov "Debakl Srbije, ponizila ih otočna državica od 500.000 stanovnika".
Mislili smo da ne može gore nakon što smo propustili da se plasiramo na Mundijal, ali... Ovo što smo doživeli u Lisabonu je užas.
