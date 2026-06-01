Tenis

CRNOGORKA RAZOTKRILA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Evo šta je srpski teniser uradio odmah nakon što je izbačen sa Rolan Garosa

Новости онлине

01. 06. 2026. u 09:10

ZAVRŠIO je Novak Đoković takmičenje na Rolan Garosu ranije nego što je očekivao.

ЦРНОГОРКА РАЗОТКРИЛА НОВАКА ЂОКОВИЋА! Ево шта је српски тенисер урадио одмах након што је избачен са Ролан Гароса

Photo: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Srbin će snositi i ozbiljne posledice, pošto je pao na ATP listi za tri mesta. Međutim, na tangira to puno Noleta, koji je nedugo nakon ispadanja u Parizu obreo se u Crnoj Gori.

Tačnije u Tivtu, gde je završio u društvu lepe crnogorske novinarke Magdalene Čelanović. Upravo je ona na svojim društvenim mrežama podelila fotografiju susreta sa Noletom.

Nema sumnje da će Novak slobodno vreme iskoristiti kako bi "napunio baterije" u Crnoj Gori, a i dalje nije poznato da li će igrati neki turnir na travi pre Vimbldona. U opticaju su Kvins i Hale, ali...

PIVO, RADOST, PA SUZE: Nikola Jokić stigao u Srbiju, a tamo... (VIDEO)
Košarka

PIVO, RADOST, PA SUZE: Nikola Jokić stigao u Srbiju, a tamo... (VIDEO)

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. A dok je MVP ispadao iz plej-ofa, za šta se pobrinuo San Antonio koji će u finalu igrati protiv Njujorka, Jokić je najpre uživao u Budimpešti u finalu Lige šampiona, a danas - u svom Somboru.

31. 05. 2026. u 18:53

