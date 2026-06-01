CRNOGORKA RAZOTKRILA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Evo šta je srpski teniser uradio odmah nakon što je izbačen sa Rolan Garosa

ZAVRŠIO je Novak Đoković takmičenje na Rolan Garosu ranije nego što je očekivao.

Srbin će snositi i ozbiljne posledice, pošto je pao na ATP listi za tri mesta. Međutim, na tangira to puno Noleta, koji je nedugo nakon ispadanja u Parizu obreo se u Crnoj Gori.

Tačnije u Tivtu, gde je završio u društvu lepe crnogorske novinarke Magdalene Čelanović. Upravo je ona na svojim društvenim mrežama podelila fotografiju susreta sa Noletom.

Nema sumnje da će Novak slobodno vreme iskoristiti kako bi "napunio baterije" u Crnoj Gori, a i dalje nije poznato da li će igrati neki turnir na travi pre Vimbldona. U opticaju su Kvins i Hale, ali...

