JEZIVA EKSPLOZIJA U VOJNOJ FABRICI, IMA MRTVIH: Premijer se hitno oglasio, naređena potpuna mobilizacija (VIDEO)

U VOJNOJ fabrici Hanva Aerospejs u ​​gradu Tedžon u Južnoj Koreji danas se dogodila smrtonosna eksplozija, u kojoj su četiri osobe poginule a dve povređene, nakon čega je južnokorejski premijer Kim Min Seok naredio potpunu mobilizaciju opreme i osoblja za spasilačke akcije.

Foto: Printskrin/Jutjub/MBCNEWS

Eksplozija je prijavljena u 10.59 časova po lokalnom vremenu u fabrici Hanva Aerospejs u ​​gradu Tedžon u centralnoj Južnoj Koreji, saopštili su lokalni zvaničnici i potvrdili da su vatrogasci odmah po prijavi poslati na lice mesta, preneo je Jonhap.

Policija i vatrogasci veruju da se eksplozija dogodila na prvom spratu fabrike i najavljuju istragu uzroka incidenta nakon gašenja požara.

Kim je izdao naredbu usled zabrinutosti da bi moglo biti još žrtava u nesreći u fabrici vojno-odbrambene opreme.

Premijer Južne Koreje je naredio Ministarstvu unutrašnjih poslova, vatrogasnoj službi, policiji i gradskoj vladi Tedžona da mobilišu svu raspoloživu opremu i osoblje za gašenje požara i spasavanje žrtava kako bi se sačuvali ljudski životi i zdravlje.

- Ministarstvo rada, ministarstvo nauke, agencija za vazduhoplovstvo i druga relevantna ministarstva i agencije takođe treba da pruže punu saradnju u spasilačkim akcijama - naredio je Kim.

