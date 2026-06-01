Svet

JEZIVA EKSPLOZIJA U VOJNOJ FABRICI, IMA MRTVIH: Premijer se hitno oglasio, naređena potpuna mobilizacija (VIDEO)

В. Н.

01. 06. 2026. u 07:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U VOJNOJ fabrici Hanva Aerospejs u ​​gradu Tedžon u Južnoj Koreji danas se dogodila smrtonosna eksplozija, u kojoj su četiri osobe poginule a dve povređene, nakon čega je južnokorejski premijer Kim Min Seok naredio potpunu mobilizaciju opreme i osoblja za spasilačke akcije.

ЈЕЗИВА ЕКСПЛОЗИЈА У ВОЈНОЈ ФАБРИЦИ, ИМА МРТВИХ: Премијер се хитно огласио, наређена потпуна мобилизација (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/MBCNEWS

Eksplozija je prijavljena u 10.59 časova po lokalnom vremenu u fabrici Hanva Aerospejs u ​​gradu Tedžon u centralnoj Južnoj Koreji, saopštili su lokalni zvaničnici i potvrdili da su vatrogasci odmah po prijavi poslati na lice mesta, preneo je Jonhap.

Policija i vatrogasci veruju da se eksplozija dogodila na prvom spratu fabrike i najavljuju istragu uzroka incidenta nakon gašenja požara.

Kim je izdao naredbu usled zabrinutosti da bi moglo biti još žrtava u nesreći u fabrici vojno-odbrambene opreme.

Premijer Južne Koreje je naredio Ministarstvu unutrašnjih poslova, vatrogasnoj službi, policiji i gradskoj vladi Tedžona da mobilišu svu raspoloživu opremu i osoblje za gašenje požara i spasavanje žrtava kako bi se sačuvali ljudski životi i zdravlje.

- Ministarstvo rada, ministarstvo nauke, agencija za vazduhoplovstvo i druga relevantna ministarstva i agencije takođe treba da pruže punu saradnju u spasilačkim akcijama - naredio je Kim.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KINESKA ZASEDA ZA AMERIČKI F-15E? Ovo su PVO sistemi koji su mogli da učestvuju u akciji obaranja lovca (VIDEO)
Svet

0 0

KINESKA ZASEDA ZA AMERIČKI F-15E? Ovo su PVO sistemi koji su mogli da učestvuju u akciji obaranja lovca (VIDEO)

AMERIČKI lovac F-15E Strike Eagle, oboren iznad jugozapadnog Irana u aprilu, verovatno je pogođen kineskom raketom lansiranom sa ramena (MANPADS), što je događaj na bojnom polju koji se brzo razvija u strateški pokazatelj kako bi širenje kineskih vojnih tehnologija moglo sve više da izazove američku vazdušnu moć na višestrukim pozornicama budućih sukoba.

01. 06. 2026. u 06:22

Politika
Tenis
Fudbal
ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DVA DANA KASNIJE... Novak Đoković saznao dobru vest

ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DVA DANA KASNIJE... Novak Đoković saznao dobru vest