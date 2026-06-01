ŠOK ZA ŠOKOM! Nije samo Strahinja Pavlović, još dvojica fudbalera napustila reprezentaciju Srbije

Posle prijateljske utakmice protiv selekcije Zelenortskih ostrva u Lisabonu, stručni štab A reprezentacije Srbije doneo je odluku da trojica reprezentativaca ne putuju sa ekipom u Meksiko na drugi kontrolni meč u okviru junskog ciklusa.

Ranije je bilo poznato da u duelu sa "sombrerosima" neće biti Strahinje Pavlovića, a van stroja su i Jovan Milošević, odnosno Andrija Živković.

- Sa Strahinjom smo još pre puta u Portugal napravili dogovor da, zbog velikog umora i izuzetno naporne sezone koju ima iza sebe, odigra samo utakmicu protiv Zelenortskih ostrva. Što se tiče Andrije Živkovića i Jovana Miloševića, obojica su tokom meča u Lisabonu dobili nezgodne udarce. Iako su izrazili želju da putuju sa ekipom u Meksiko, procenili smo da je u ovom trenutku najbolje da ne rizikujemo. Vraćaju se u Beograd gde će nastaviti proces oporavka i biti pod nadzorom medicinskog tima - rekao je Paunović, prenosi FSS.

I pored bruke u Lisabonu selektor nije dramio kao navijači.

- Utakmica za zaborav. Međutim, ne mogu da kažem da u drugom poluvremenu nismo pokušali sa ofanzivnom strukturom, kada smo imali najbolje šanse – prvo ona stativa koja je mogla da nas usmeri u pravcu u kojem smo želeli da idemo. Što se tiče poštovanja, momci su zaista dali sve od sebe, ali moramo ozbiljno da radimo na taktičkoj disciplini i zrelosti koja nam je večeras falila. Ovo je težak period za našu reprezentaciju s obzirom na sve okolnosti, ali moramo da nastavimo sa radom i idemo u pravcu izlaska iz ovog momenta - rekao je selektor Veljko Paunović posle ubedljovog poraza.

