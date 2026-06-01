UPOZORENJE RHMZ! Toplo vreme se pretvara u haos: Kiša, grmljavina i GRAD širom Srbije!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji toplo i nestabilno vreme, saopštio je RHMZ. Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni.
Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom.
Najniža temperatura od 11 do 19 stepeni, a najviša od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.
VREME U BEOGRADU
I u Beogradu toplo i nestabilno vreme. Nakon sunčanog jutra, pre podne postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, a najviša oko 27.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode od 1. do 4. juna. Iidućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.
Za konkretne lokacije biće izdavano hitno upozorenje jedan do dva časa unapred.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina
Preporučujemo
VEOMA TOPLO I SUNČANO, A ONDA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za sredu, 27. maj
27. 05. 2026. u 00:00 >> 01:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)