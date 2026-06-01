UPOZORENJE RHMZ! Toplo vreme se pretvara u haos: Kiša, grmljavina i GRAD širom Srbije!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji toplo i nestabilno vreme, saopštio je RHMZ. Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni.

Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom.

Najniža temperatura od 11 do 19 stepeni, a najviša od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu toplo i nestabilno vreme. Nakon sunčanog jutra, pre podne postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, a najviša oko 27.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode od 1. do 4. juna. Iidućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Za konkretne lokacije biće izdavano hitno upozorenje jedan do dva časa unapred.

