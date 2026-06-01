UPOZORENJE RHMZ! Toplo vreme se pretvara u haos: Kiša, grmljavina i GRAD širom Srbije!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 06. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! Топло време се претвара у хаос: Киша, грмљавина и ГРАД широм Србије!

Foto: AI/ČetGpt

VREME U SRBIJI

U Srbiji toplo i nestabilno vreme, saopštio je RHMZ. Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni.

Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom.

Najniža temperatura od 11 do 19 stepeni, a najviša od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.

Foto: RHMZ

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu toplo i nestabilno vreme. Nakon sunčanog jutra, pre podne postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, a najviša oko 27.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode od 1. do 4. juna. Iidućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Za konkretne lokacije biće izdavano hitno upozorenje jedan do dva časa unapred.

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. A dok je MVP ispadao iz plej-ofa, za šta se pobrinuo San Antonio koji će u finalu igrati protiv Njujorka, Jokić je najpre uživao u Budimpešti u finalu Lige šampiona, a danas - u svom Somboru.

