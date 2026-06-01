"OPUSTITE SE, NA KRAJU ĆE SVE BITI DOBRO, KAO I UVEK..." Donald Tramp ponovo šokira izjavama, priča o ratu kao da je neka sporedna stvar

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da "Iran zaista želi da sklopi dogovor", a kritičarima je poručio da se slobodno opuste, jer će na kraju "sve ispasti dobro, kao i uvek".

- Iran zaista želi da sklopi dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i za sve one koji su sa nama. Ali zar demokrate i razni naizgled nepatriotski republikanci ne shvataju da mi je mnogo teže da pravilno obavljam svoj posao i pregovaram kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na nivou koji nikada ranije nije viđen, iznova i iznova – da bi trebalo da radim brže, ili sporije, ili da uđem u rat, ili da ne uđem u rat, ili šta god - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut Socijal.

On je poručio svojim kritičarima da se "samo opuste i sede mirno, na kraju će sve dobro ispasti".

- Na kraju će sve ispasti dobro kao što uvek ispadne dobro - poručio je Tramp.

