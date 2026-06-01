"OPUSTITE SE, NA KRAJU ĆE SVE BITI DOBRO, KAO I UVEK..." Donald Tramp ponovo šokira izjavama, priča o ratu kao da je neka sporedna stvar
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da "Iran zaista želi da sklopi dogovor", a kritičarima je poručio da se slobodno opuste, jer će na kraju "sve ispasti dobro, kao i uvek".
- Iran zaista želi da sklopi dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i za sve one koji su sa nama. Ali zar demokrate i razni naizgled nepatriotski republikanci ne shvataju da mi je mnogo teže da pravilno obavljam svoj posao i pregovaram kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na nivou koji nikada ranije nije viđen, iznova i iznova – da bi trebalo da radim brže, ili sporije, ili da uđem u rat, ili da ne uđem u rat, ili šta god - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut Socijal.
On je poručio svojim kritičarima da se "samo opuste i sede mirno, na kraju će sve dobro ispasti".
- Na kraju će sve ispasti dobro kao što uvek ispadne dobro - poručio je Tramp.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRAMP OBJAVIO VUČIĆEV INTERVJU
31. 05. 2026. u 20:09
TRAMP NA SISTEMATSKOM PREGLEDU: Evo da li je sposoban da obavlja dužnost predsednika SAD
31. 05. 2026. u 09:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)